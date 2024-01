Kind zu oft krank: GNTM-Siegerin Lovelyn Enebechi verlor Job

Sie öffnet sich. 2013 war Lovelyn Enebechi (27) durch ihre Teilnahme bei Germany's Next Topmodel bekannt geworden – und hatte die Show sogar gewinnen können. In den darauffolgenden Jahren nahm ihre Karriere an Fahrt auf – doch soll inzwischen alles anders sein. Seit der Geburt ihres Kindes hat sich viel in ihrem Leben geändert: Mitunter hat sie keine Zeit mehr fürs Modeln. Nun gibt die Beauty noch mehr preis: Lovelyn verlor zuletzt auch ihren Job.

In ihrer Instagram-Story stellt sie sich ihren neugierigen Fans. Auf die Frage, ob sie ihren Job nicht mehr habe, antwortet die 27-Jährige ehrlich: "Nein, ich wurde gekündigt, weil Levi zu viel krank war." Da sie noch in der Probezeit gewesen war, habe ihr Arbeitgeber offenbar kurzen Prozess gemacht – zur Enttäuschung der Hamburgerin. "Viele Arbeitgeber unterstützen alleinerziehende Mütter oder Väter leider nicht so", schreibt sie. Aktuell finanziere Lovelyn sich deshalb durch ihren Social-Media-Kanal, wie sie weiter verrät.

Zu ihrem Alltag als Mutter und den Gründen des Zeitmangels zum Modeln erklärte sie ihren Fans zuvor im Netz: "Ich mache mit Levi alles alleine. Sein Wohl steht für mich an erster Stelle." Seit rund einem Jahr ist sie nun schon alleinerziehend – jedoch hatte sie die Trennung von ihrem Ehemann erst im August vergangenen Jahres öffentlich gemacht.

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi, Model

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi mit ihrem Kind

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi, Ex-GNTM-Gewinnerin

