Lovelyn Enebechi nimmt sich nach Ehe-Aus eine Netz-Auszeit

Sie braucht ein wenig Zeit für sich selbst. Im Februar vergangenen Jahres hatten sich Lovelyn Enebechi (26) und Toni Weigel das Jawort gegeben. Kurz nach der Hochzeit war auch der erste Sohn der GNTM-Siegerin auf die Welt gekommen. Doch vor rund einem Monat gaben die beiden dann ganz überraschend bekannt, dass sie getrennt sind. Nur selten meldet sie sich seitdem im Netz. Jetzt kündigt Lovelyn auch eine Social-Media-Pause an.

In ihrer Instagram-Story teilt die 26-Jährige ein kurzes Statement. "Ich melde mich hier erst mal für eine unbestimmte Zeit ab", erklärt Lovelyn. Ihr gehe es aktuell psychisch nicht so gut: "Ich brauche die Zeit für Levi und mich." Einige Kooperationen werde sie aber trotzdem ab und an noch posten, da diese schon länger in Planung seien. Weitere Details zu den Gründen für ihre Netzpause gibt das Model nicht preis.

Die Gründe für das Liebes-Aus verriet Lovelyn bisher noch nicht. Im August erklärte sie ihren Followern in einer Fragerunde lediglich, dass sie und Söhnchen Levi vor ein paar Monaten ausgezogen seien. "Ich bin eine stolze alleinerziehende Mutter", betonte die Beauty. Seinen Vater sehe ihr Sohn aber trotzdem regelmäßig.

Anzeige

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi und ihr Sohn Levi im März 2023

Anzeige

Instagram / tnwgl_ Toni Weigel und Lovelyn Enebechi im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi mit ihrem Sohn Levi, Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de