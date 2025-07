Abwesender Vater: Lovelyn Enebechi kritisiert ihren Ex

Lovelyn Enebechi (28), bekannt als Gewinnerin von Germany's Next Topmodel 2013, hat in einer Fragerunde auf Instagram überraschende Details aus ihrem Privatleben preisgegeben. Das Model, das im März 2022 mit ihrem damaligen Ehemann Toni Weigel den gemeinsamen Sohn Levi zur Welt brachte, enthüllte, dass sie von Tonis erneuter Hochzeit und dem bevorstehenden Nachwuchs nur über Dritte erfahren habe. Die Trennung des Paares liegt knapp zwei Jahre zurück, und seitdem meidet ihr Ex jeglichen Kontakt zu Levi. "Als Mutter finde ich es sehr traurig, dass er seinen Sohn bald seit 2 Jahren nicht mehr gesehen hat", schrieb Lovelyn. Auch Geburtstage seien bisher ohne Geschenke oder Nachrichten des Vaters geblieben.

In derselben Instagram-Story betonte die 28-Jährige, dass sie ihrem Ex-Partner sein neues Glück gönne, sie jedoch den aktuellen Beziehungsstatus zwischen Vater und Sohn belastend finde. "Das tut mir für Levi wahnsinnig leid", offenbarte die alleinerziehende Mutter. Trotz dieser schwierigen Umstände sei sie entschlossen, ihrem Sohn alles zu geben: "Aber Levi hat mich und ich gebe 1000% jeden Tag", versicherte sie. Auf die Frage eines Fans, wie sie selbst mit der Situation umgehe, blieb Lovelyn tapfer und konzentrierte sich mehr auf die positiven Aspekte ihrer Rolle als Mutter.

Lovelyn, die nach ihrer Zeit als "GNTM"-Siegerin eher aus dem Rampenlicht zurückgezogen lebte, zeigt in den sozialen Medien immer wieder Einblicke in ihren Alltag mit Levi und gibt sich dabei stets optimistisch. Ihre Ausstrahlung und Stärke spiegeln sich nicht nur in ihren Aussagen, sondern auch in ihrer Art, mit Herausforderungen umzugehen. Die Beziehung zu Toni, über die sie selten spricht, war einst ein Kapitel, das sie mit der Geburt ihres Sohnes gekrönt hatte. Berichten zufolge genießt sie mittlerweile ihr Leben als starke, unabhängige Mutter.

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi im Januar 2023

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi mit ihrem Kind

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi und ihr Sohn, Februar 2025