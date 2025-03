Drama pur: Kim Kardashian verlor Diamant auf Ambani-Hochzeit

Kim Kardashian (44) und ihre Schwester Khloé Kardashian (40) geben in einer neuen Folge von The Kardashians spannende Details über ihren Besuch in Indien anlässlich der pompösen Hochzeit von Anant Ambani (29) und Radhika Merchant preis. Kim enthüllte dabei, dass sich vor Ort ein wahres Drama abspielte. Der Grund dafür ist, dass sie während der Feier einen Diamanten von einer kostspieligen Halskette verlor, die sie von der Juwelierin Lorraine Schwartz geliehen hatte. "Es war eine große Diamantkette, wie ein Lätzchen, an der Perlen und große birnenförmige Diamanten hingen", sagte Kim in diesem Kontext über das verschwundene Schmuckstück.

In einigen Szenen von der Hochzeit ist zu sehen, wie die beiden Schwestern verzweifelt nach dem Diamanten suchten. "Er ist nirgends zu finden", stellte die Skims-Gründerin fest, während ihre jüngere Schwester kreative Ideen hatte. Khloé meinte: "Vielleicht ist er in meinem Kleid. Oder in deinem Kleid. Ist er in deinen Brüsten? Man weiß ja nie." Doch auch nach einer aufwendigen Suchaktion ließ sich der wertvolle Stein nicht finden. "Ich habe mich in dem Moment schlecht gefühlt", gestand Kim rückblickend.

In der Episode, die vielfältige Einblicke in ihre 48-stündige Reise nach Jamnagar in Gujarat im vergangenen Juli bietet, verriet Kim ganz offen, dass sie sich sehr über die Einladung zu der historischen Hochzeitsfeier gefreut habe – jedoch der Familie nie zuvor begegnet sei: "Ich kenne die Ambanis eigentlich nicht. Wir haben aber definitiv gemeinsame Freunde." Neben den beiden Stars zeigten sich auch zahlreiche weitere Promis vor Ort. So besuchten unter anderem Nick Jonas (32) und seine Ehefrau Priyanka Chopra (42) sowie John Cena (47) die Festlichkeiten.

Getty Images Anant Ambani und Radhika Merchant, Juli 2024

Getty Images Priyanka Chopra Jonas und Nick Jonas, Juli 2024

