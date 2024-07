Erste Promis reisen für Milliardär Anant Ambanis Hochzeit an

Die Festlichkeiten von Anant Ambanis Hochzeit in Indien dauern schon rund 130 Tage an. Jetzt ist es endlich so weit: Der Milliardärssohn wird heute seiner langjährigen Partnerin Radhika Merchant das Jawort geben. Zu diesem besonderen Ereignis fliegen einige Berühmtheiten nach Indien, um an dem Spektakel teilzunehmen. Wie unter anderem t-online berichtet, sollen bereits Kim Kardashian (43) und ihre Schwester Khloé Kardashian (40) gelandet sein. Außerdem sind Nick Jonas (31) und seine Ehefrau Priyanka Chopra (41) bereits vor Ort anwesend. Auch der ehemalige Premierminister Boris Johnson (60) und Tony Blair sind mit von der Partie.

Während der monatelangen Feierlichkeiten gaben auch einige Promis Privatkonzerte: Vor wenigen Tagen wurde beispielsweise Justin Bieber (30) engagiert – und das für eine stolze Summe von umgerechnet 9,2 Millionen Euro. Laut Page Six soll er einige seiner Hits zum Besten gegeben haben. Darunter befanden sich Songs wie "Where Are U Now", "Love Yourself" und "I'm The One". Auch Justin veröffentlichte ein Video im Netz, das ihn während seiner Performance zeigte.

Neben Justin machte sich zudem Rihanna (36) nach Mumbai auf den Weg. Die Musikerin bekam für ihre Darbietung auf einer Pre-Hochzeitsfeier rund 5,5 Millionen Euro. Im Netz kam ihr Auftritt nicht sonderlich gut an. Die Nutzer warfen der Beauty vor, sie habe sich keine Mühe gegeben während ihres Konzerts. Wie TMZ berichtet, performte die Zweifachmama Lieder wie "We Found Love" und "Work".

Getty Images Kim und Khloé Kardashian, Reality-TV-Stars

Getty Images Justin Bieber, Sänger

