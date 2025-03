Model Toni Garrn kämpft bei Einbruchsprozess mit den Tränen

Supermodel Toni Garrn (32) musste heute vor einem Berliner Gericht schwere Stunden durchstehen. Der Grund: ein Einbruch in ihre Wohnung in Berlin-Pankow, der sich zwischen dem 3. und 6. April 2022 ereignet haben soll. Der Angeklagte soll dabei Schmuck und Armbanduhren im Wert von rund 680.000 Euro gestohlen haben. Die heute 32-Jährige schilderte laut RTL unter Tränen, dass sie den Einbruch damals mit ihrer kleinen Tochter auf dem Arm entdeckte. Besonders das Chaos in ihrer Wohnung habe sie mitgenommen: "Mein ganzes Leben lag auf dem Boden und ich fand es supereklig", sagte Toni.

Der Einbruch hinterließ bei dem Model nicht nur einen finanziellen Schaden. Gemeinsam mit ihrer Tochter musste sie die darauffolgenden Wochen in einem Hotel verbringen, da die Wohnung unbewohnbar schien. Besonders tragisch: Die Versicherung erstattete lediglich ein Zehntel des verlorenen Wertes. Während der Verhandlung wurde deutlich, wie sehr die Ereignisse Toni und ihre Familie belastet haben, doch der Prozess ist noch nicht abgeschlossen – das Urteil wird am 25. März erwartet.

Toni, die ihre Karriere als international erfolgreiches Model bereits im Teenageralter begann und heute auch als Schauspielerin arbeitet, führte mit ihrem Ex-Mann Alex Pettyfer (34) und ihrer kleinen Tochter ein Leben im Rampenlicht – ein Umstand, der sie gleichzeitig verwundbarer macht. Aus Sicherheitsgründen wurde Toni an diesem Prozesstag von der Öffentlichkeit geschützt: Sie betrat und verließ das Gericht durch einen Tunnel, um den üblichen Trubel zu umgehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Toni Garrn und Alex Pettyfer, im Jahr 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Toni Garrn und Alex Pettyfer bei der Mailänder Fashion Week, Februar 2020