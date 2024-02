74. Berlinale: Supermodel Toni Garrn glänzt in Neon-Kleid

Sie macht den roten Teppich zum Catwalk! Vor wenigen Stunden öffneten die Türen der 74. Berlinale inmitten des Hauptstadttrubels – und die Fans durften sich bereits über einige Größen freuen. Unter anderem waren der Fußball-Weltmeister Philipp Lahm (40) und seine Frau Claudia anwesend. Doch auch weitere Stars ließen sich zum Auftakt blicken: Supermodel Toni Garrn (31) glänzte in einem auffälligen zitronenfarbenen Kleid!

Die gebürtige Hamburgerin hat sich so richtig in Schale geworfen. Mit ihrem atemberaubenden Auftritt in einem überdimensionalen Rüschenkleid in knalligem Neon-Gelb zieht sie alle Blicke auf sich. Während sie für die Kameras elegant posiert, zeigt sie ihr strahlendes Lächeln. Auch ihren Fans schenkt das ehemaligen Victoria's Secret-Model ein breites Grinsen, als sie mit dem einen oder anderen ein Selfie macht.

Die einstige Germany's Next Topmodel-Gast-Jurorin stattete dem internationalen Filmfestival auch schon im vergangenen Jahr einen Besuch ab. Damals entschied sie sich für einen eleganten Look in einem bodenlangen Glitzerkleid in Schwarz. Ebenso elegant waren die deutsche Schauspielerin Ruby O. Fee (28) und die Hollywood-Größe Anne Hathaway (41) unterwegs, die sich mit dunklen Roben und glänzenden Accessoires zeigten.

Getty Images Supermodel Toni Garrn

Getty Images Toni Garrn bei der Berlinale 2023

Getty Images Ruby O. Fee bei der Berlinale Eröffnungszeremonie im Februar 2023

