Wieder vergeben? Toni Garrn hält Händchen mit neuem Mann!

Ist Toni Garrn (32) etwa wieder in festen Händen? Zumindest macht es auf aktuellen Paparazzifotos, die Daily Mail vorliegen, ganz stark den Eindruck! Die Bilder zeigen das deutsche Supermodel am Strand in Saint-Tropez im Wasser in männlicher Begleitung – ganz ausgelassen schwimmen die zwei im Wasser herum, halten sogar Händchen beim Herausgehen und wirken sehr vertraut. Bei dem Mann soll es sich um Joshua Phitoussi handeln, einen amerikanischen Unternehmer. Zu einer Romanze oder Beziehung äußerte sich bisher weder Toni noch ihr vermeintlich neuer Freund.

Wie lange genau sich die 32-Jährige und Joshua kennen, ist nicht klar. Anfang des Jahres haben sie aber schon einmal zusammengearbeitet: Im Januar war die Beauty nämlich als Rednerin bei einem Event der Firma TO VC in Gstaad. Davon teilte der Businessmann anschließend ein Video auf seinem Instagram-Profil, in dem auch Toni zu sehen war – in der Beschreibung bedankte er sich bei ihr. War das womöglich der Beginn ihrer Liebesgeschichte?

Toni war drei Jahre lang mit dem Schauspieler Alex Pettyfer (34) verheiratet gewesen. Zusammen bekamen die beiden eine Tochter. Doch ihre Ehe sollte nicht halten. Im April vergangenen Jahres gab das Ex-Ehepaar bekannt, dass sie von nun an getrennte Wege gehen. Böses Blut gibt es zwischen ihnen nicht. Toni und Alex pflegen ein freundschaftliches Verhältnis. Das Co-Parenting klappt bei den beiden auch super, wie die Laufstegschönheit gegenüber Bild schwärmte: "Man muss viel organisieren – wer von uns hat die Kleine an dem Tag, wer an dem anderen Tag? Wie kriegen wir das am besten hin, dass für unsere Tochter alles strukturiert und routiniert abläuft? Langsam grooven Alex und ich uns da gut ein."

ZUMAPRESS.com / MEGA Toni Garrn bei den 80. Filmfestspielen in Venedig 2023

Getty Images Toni Garrn und Alex Pettyfer bei der Mailänder Fashion Week, Februar 2020

