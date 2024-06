Toni Garrn mit einem mysteriösen Mann in Paris gesichtet!

Mit wem ist Toni Garrn (31) denn da unterwegs? Diese Frage wirft das Model aktuell in den Raum, denn sie wurde mit einem mysteriösen Mann in der Stadt der Liebe gesichtet. Auf aktuellen Fotos verlässt die Beauty mit ihrem Begleiter das Costes in Paris. Während er lächelt, schaut die gebürtige Hamburgerin auf den Boden, bis sie in einem Auto verschwindet – ganz der Gentleman öffnet der Beau der Blondine sogar die Tür des Wagens.

Ob etwas zwischen Toni und dem Hottie läuft? Das ist bislang nicht bekannt. Erst im April vergangenen Jahres gab die 31-Jährige die Scheidung von Alex Pettyfer (34) bekannt. Den Schauspieler hatte sie drei Jahre zuvor geheiratet. Trotz der Trennung herrscht aber offenbar kein böses Blut zwischen den Ex-Partnern, die eine gemeinsame Tochter haben. "Alex ist ein Super-Papa. Er hilft ganz toll", erklärte die Schönheit gegenüber Bild und betonte, dass beide beim Co-Parenting ihrer Kleinen an einem Strang ziehen.

Nach dem Liebes-Aus wurde nicht nur Toni mit einer vermeintlichen Romanze gesichtet: Auch der "Beastly – Schau in sein wahres Gesicht"-Darsteller brachte die Gerüchteküche bereits mächtig zum Brodeln. Im vergangenen Herbst wurde der Brite mit dem brasilianischen Model Alana Felisberto in New York erwischt: Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigten den Briten beim heftigen Turteln mit seiner brünetten Begleiterin.

Getty Images Toni Garrn und Alex Pettyfer, im Jahr 2022

Getty Images Alana Felisberto, brasilianisches Model

Glaubt ihr, dass etwas zwischen Toni und dem Unbekannten läuft? Ja! Das kann ich mir gut vorstellen. Nee, ich glaube nicht, dass zwischen den beiden etwas läuft. Ergebnis anzeigen



