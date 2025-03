Prozess um den Einbruch in Toni Garrns Wohnung hat begonnen

Vor rund drei Jahren wurde in die Berliner Wohnung von Toni Garrn (32) und ihrem damaligen Ehemann Alex Pettyfer (34) eingebrochen. Wie Bild berichtet, ist nun der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter gestartet. Der Angeklagte soll Luxusuhren und Schmuck im Gesamtwert von 681.000 Euro gestohlen haben und durch sichergestellte DNA eindeutig identifiziert worden sein. Laut seiner Anwältin ist er jedoch unschuldig – er bestreitet jegliche Vorwürfe und gibt an, er sei zu diesem Zeitpunkt bei seiner kranken Mutter gewesen. Das Model soll am 18. März als Zeugin aussagen.

Wie aus der Anklageschrift hervorgeht, fand der Einbruch zwischen dem 3. und 6. April statt. Demnach verschaffte sich der Täter durch ein etwa 80 x 65 Zentimeter großes Loch Zugang zu der Wohnung in Berlin-Pankow und entwendete daraufhin eine Menge persönlicher Gegenstände: Unter dem Diebesgut befanden sich zehn Goldketten, 20 Paar Ohrringe, 30 Ringe, eine Herren-Armbanduhr von Cartier im Wert von 15.000 Euro sowie eine goldene Cartier-Uhr im Wert von 30.000 Euro. Außerdem soll der Angeklagte ein iPad sowie Debitkarten der 32-Jährigen mitgehen lassen haben.

Toni und der Schauspieler waren zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht in der Wohnung: Das Ex-Paar, das sich 2020 das Jawort gegeben hatte, soll Berichten zufolge verreist gewesen sein. Etwa ein Jahr nach dem Einbruch gaben sie ihre Trennung bekannt und betonten aber, weiterhin für ihre gemeinsame Tochter an einem Strang zu ziehen. "Alex und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen. Wir werden unsere Beziehung als Freunde und gemeinsame Eltern unseres Engels Luca weiterführen", schrieb die gebürtige Hamburgerin in ihrer Instagram-Story.

Anzeige Anzeige

Getty Images Toni Garrn mit Alex Pettyfer beim International Film Festival, Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Toni Garrn und Alex Pettyfer, im Jahr 2022