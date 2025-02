Dank Tinder: Sophia Thiel ist an einen Polizisten vergeben

Sophia Thiel (29) hat ihr Glück in der Liebe gefunden! Die Fitness-Influencerin, die auf Social Media Millionen von Menschen mit ihren sportlichen Erfolgen und ihrem Alltag inspiriert, ist nach eigener Aussage wieder glücklich vergeben. Ihren neuen Partner lernte die 29-Jährige über die Dating-Plattform Tinder kennen, wie sie in einem Interview mit Bunte ausplauderte. Der Mann an ihrer Seite ist Polizist, in St. Petersburg geboren und in Berlin aufgewachsen. Mit ihren Fans teilt Sophia zwar vieles, von ihren Workouts bis zu gesundheitlichen Einblicken, doch Details zu ihrer neuen Beziehung behält sie bisher weitgehend für sich.

In dem Interview mit dem Magazin plauderte Sophia dennoch ein wenig aus dem Nähkästchen. Dating-Apps waren für sie nie ein Tabu, doch wirklich gefunkt hatte es dort lange nicht. Erst durch die Ermutigung ihrer Freunde, die ihre Partner ebenfalls über Tinder gefunden hatten, wagte sie den Schritt. Nicht nur für ihren neuen Freund war es zunächst ungewohnt, eine Person des öffentlichen Lebens zu daten: Auch Sophia hatte anfangs Schwierigkeiten aufgrund des Jobs ihres Liebsten. "Polizisten sind für mich so krasse Respektspersonen", erklärte sie und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Bei einem Polizisten dachte ich, okay, ist das jetzt komisch, wenn ich frage, ob wir Alkohol trinken oder ob wir gemeinsam was rauchen wollen?"

Die anfänglichen Zweifel sind mittlerweile nicht mehr allgegenwärtig. Die Content Creatorin konzentriert sich jetzt voller Vorfreude auf alles, was sie und ihren neuen Partner in Zukunft erwartet: "Ich habe keine Zeit zu verlieren, bald bin ich 30." Bereits im Oktober des vergangenen Jahres teilte Sophia erste Hinweise auf ihr neues Glück. In einer Instagram-Fragerunde ließ sie ihre Follower wissen, dass sie die "geilste Zeit" ihres Lebens erlebe. Ein vielsagendes Bild sorgte damals für Wirbel: Darauf war die Fitness-Influencerin auf einer Bootstour in Berlin zu sehen, während sie die Hand eines unbekannten Mannes hielt.

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Oktober 2024

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

