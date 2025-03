Spekulationen bestätigt: John Cena wird zum WWE-Bösewicht

Die Vermutungen der vergangenen Wochen bestätigen sich: Nachdem kürzlich spekuliert worden war, ob John Cena (47) im letzten Jahr seiner WWE-Karriere als Bösewicht auftritt, lieferte er bei der heißersehnten "RAW"-Show in Brüssel am Montagabend den eindeutigen Beweis. Der Wrestler kam zwar mit seiner gewohnten Musik und in seinen normalen Klamotten herein, legte jedoch ein untypisches Verhalten an den Tag. "Ich bin kein Babyface. Und kein Heel. Ich bin ein Mensch", erklärte er laut der Bild, bevor er die Beziehung zu seinen Fans als toxisch bezeichnete und betonte, sie nicht mehr zu brauchen. Das erntete dem WWE-Star insbesondere eins – jede Menge beleidigende Zurufe des Publikums.

Während sich die Zuschauer und die Moderatoren der Show schockiert zeigten, scheinen Wrestling-Fans den Imagewandel des 47-Jährigen allerdings ziemlich spannend zu finden. "Ich habe John Cena früher gehasst, aber jetzt denke ich, dass er der Beste aller Zeiten ist", schreibt beispielsweise ein Nutzer auf X. Darüber hinaus sprechen ein paar User an, dass der Sportler über die Jahre wohl einiges durch die WWE hat einstecken müssen. "Es gibt nicht viele Menschen, die diese Art von Feindseligkeit aushalten können. Er hat sie auf sich genommen und jedes Mal gelächelt. John Cena ist einmalig", heißt es. Fans sind sich zudem noch in einem anderen Punkt einig: Da sein WrestleMania-Gegner Cody Rhodes (39) ansprach, auf den "echten John Cena" treffen zu wollen, wird sich der Fast & Furious-Darsteller wohl von einer noch "dunkleren Seite" zeigen.

Es wird schon seit Längerem gemunkelt, dass John seine 20-jährige Karriere bei der WWE nicht als sogenanntes "Babyface", also als guter Kerl, abschließt. Da sich Zuschauer bereits Ende dieses Jahres von ihm verabschieden müssen, fielen in den vergangenen Wochen einige Details auf, die auf einen Rollenwechsel zum Schurken hindeuteten. Insbesondere ein Auftritt des Schauspielers bei einer Pressekonferenz ließ keine Zweifel daran. Er setzte sich nach einem verlorenen Match nur kurz hin, akzeptierte keine Fragen und las ein Statement vor. "Nach 23 Jahren treuer Dienste habe ich das Gefühl, dass ich mir Gelegenheiten verdient habe – und sie verlangen kann", zitierte ihn das deutsche Blatt.

Getty Images John Cena im August 2015

Getty Images John Cena im Mai 2023 in New York

