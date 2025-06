"Es ist Zeit": John Cena lässt WWE endgültig hinter sich

Manch einem ist er wegen seines Nacktauftritts bei der 96. Verleihung der Academy Awards in Erinnerung geblieben. Doch echten Fans ist John Cena (48) als Wrestling-Legende bekannt. Nun hat er angekündigt, seinen Abschied vom professionellen Wrestling endgültig zu besiegeln und nicht mehr in den Ring zurückzukehren. Der kinderlose Hollywood-Star und WWE-Veteran, der derzeit auf seiner Abschiedstour durch die USA unterwegs ist, sprach am Mittwoch in der Sendung Good Morning America mit Michael Strahan (53) über seine Pläne. Dabei stellte er klar, dass nach seinem letzten Kampf im Dezember ein Comeback ausgeschlossen sei. "Ich fühle mich immer noch gut, aber es ist Zeit, der nächsten Generation Platz zu machen", erklärte John. Mit 36 geplanten Shows in 36 Staaten will er seine 25-jährige Karriere als Wrestler gebührend abschließen.

In dem Interview äußerte der "Ricky Stanicky"-Star, dass er sich nach wie vor körperlich fit und in der Lage fühle, auf höchstem Niveau zu performen, aber seine Intuition ihm signalisiere, dass es der richtige Moment sei, loszulassen: "Wenn man mit einem Athleten im Ruhestand spricht, weiß man, wann der Instinkt sagt: 'Ich bin einen Schritt langsamer.'" Er betonte, dass der Abschied keine spontane Entscheidung gewesen sei, sondern ein Schritt, den er bedacht vorbereitet habe. Nachdem er seine letzte Tour frühzeitig angekündigt hatte, waren die Zuschauerzahlen beeindruckend und die Atmosphäre in den Arenen einzigartig: "Wir haben die Hälfte hinter uns, und ich glaube, niemand hat gedacht, dass ich es ernst meine." John wolle die Verbindung und den Respekt, die er sich über zwei Jahrzehnte aufgebaut hat, auf keinen Fall durch eine Rückkehr aufs Spiel setzen.

Neben seiner Wrestling-Karriere ist der einstige Publikumsliebling, der bereits mit zwei Melanom-Diagnosen zu kämpfen hatte, mittlerweile ein gefragter Hollywood-Darsteller. Schon in Blockbustern wie "Bumblebee" und Fast & Furious präsentierte er sein schauspielerisches Können. Der nächste große Film, das Action-Drama "Heads of State", in dem John zusammen mit Idris Elba (52) und Priyanka Chopra (42) zu sehen sein wird, startet am Mittwoch, 2. Juli. Er ist und bleibt John ein Mann mit Ambivalenzen: In der WWE überraschte er Fans zuletzt mit einem ungewöhnlichen Verhalten, indem er sich als komplexer Wrestler präsentierte, der keine starre Rolle als Gut- oder Bösewicht mehr belegen wollte. Diese Entwicklung zog unterschiedliche Reaktionen nach sich und zeigte eine andere Facette des Wrestlers. Privat genießt er sein Eheleben mit Shay Shariatzadeh, mit der er seit 2020 verheiratet ist.

Getty Images John Cena im Januar 2014

Getty Images John Cena im August 2015

Getty Images Shay Shariatzadeh und John Cena, Ehepaar