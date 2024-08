Kein Kinderwunsch? So vermittelte John Cena es seiner Frau

Die Ehe von Profiwrestler John Cena (47) und Shay Shariatzadeh ist kinderlos – und das soll sie auch bleiben. In einer aktuellen Folge des Podcasts "Club Shay Shay" spricht der Sportler über seine Entscheidung, keine Kinder bekommen zu wollen, und wie er dieses sensible Thema mit seiner Frau besprochen habe: Wichtig sei gewesen, schon zu einem frühen Zeitpunkt ihrer Beziehung darüber zu sprechen. "Diese Gespräche haben uns geholfen, einen gemeinsamen Weg als Team zu finden", betont er und fügt hinzu: "Wann immer einen von uns etwas bedrückt, reden wir offen darüber. Natürlich ist niemand perfekt. Wir haben unsere Meinungsverschiedenheiten, aber wir klären sie sofort und nichts ist zu unangenehm, um nicht angesprochen zu werden."

Der 47-Jährige habe "aus seiner Vergangenheit gelernt" – in früheren Beziehung seien diese Gespräche nicht so gut verlaufen. John habe das Gefühl, allein durch die Erwähnung des Themas "sofort in eine Schublade gesteckt" zu werden. Für ihn sei seine Entscheidung aber klar: "Ich habe eine gewisse Neugierde auf das Leben und ich weiß auch, was man dafür investieren muss." Ein Kinderwunsch passe nicht in das Lebenskonzept des US-Amerikaners: "Ich bin jemand, der getrieben ist – oft stur und egoistisch – der versucht, der Welt mit Freundlichkeit und Neugier zu begegnen. Aber ich glaube nicht, dass ich persönlich bereit bin und es auch nie sein werde, die Zeit zu investieren, die es braucht, um ein großartiger Elternteil zu sein, weil ich das Leben so leben will, wie es ist."

Mit Shay scheint der Schauspieler genau den richtigen Menschen an seiner Seite gefunden zu haben: "Ich habe noch viel zu tun und ich will noch viel tun. Ich habe eine wunderbare Partnerin, mit der ich das alle mache. [...] Wir teilen dieselben Werte." 2024 gaben sich die Sportlegende und die Ingenieurin das Jawort. Auch knapp vier Jahre nach der Hochzeit schwärmte John im Gespräch mit WSJ Magazine wie ein verliebter Teenie von seiner Liebsten. Auf die Frage, was sein wertvollster Besitz sei, antwortete John: "Die Beziehung zu meiner Frau."

Getty Images John Cena, Profi-Wrestler

Getty Images Shay Shariatzadeh und John Cena, 2024

