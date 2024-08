John Cena vergleicht Oscar-Auftritt mit dieser intimen Szene

John Cena (47) sorgte bei den diesjährigen Oscars für reichlich Lacher im prominenten Publikum, als er fast völlig entblößt auf der Bühne stand und seine Ansprache hielt. Wie Just Jared berichtet, plauderte der Darsteller kürzlich während eines Auftritts im Club Shay Shay über diese für ihn eher unangenehme Erfahrung – und verglich es mit einer sehr "peinlichen" Sexszene, die er mit Amy Schumer (43) für "Trainwreck" drehte! Das Ergebnis seiner Überlegungen war schließlich, dass die Oscarverleihung für ihn viel schlimmer war: "Das war noch viel peinlicher. Mit einem abgeklebten Poloch da herauszugehen? Das ist hart."

Der Schauspieler fügte hinzu, dass die angesehene Preisverleihung insbesondere durch die anwesenden Weltstars und Kollegen eine Herausforderung darstellte. Er erinnerte sich, wie absurd es für ihn war, völlig nackt vor die hochkarätigen Schauspieler, Produzenten und Regisseure zu treten, während seine "Eier an der frischen Luft hingen". An die Liebesszene mit Amy denkt er jedoch auch überhaupt nicht gerne zurück: "Ich will nicht sagen, dass es scheiße war, aber es ist anders, als ihr alle denkt." Er betonte dabei die unangenehme Atmosphäre am Set: "Da ist nichts Intimes dabei. Nichts. Es ist wirklich peinlich."

Der ehemalige Wrestler kann aktuell allerdings auch auf zahlreiche erfreuliche Momente zurückblicken. Erst vor wenigen Tagen feierte er die Premiere seines neuen Films "Jackpot!" in Los Angeles. Dort sorgte John für romantische Stimmung, als er seine Ehefrau Shay Shariatzadeh auf dem roten Teppich küsste. Im berühmten TCL Chinese Theatre auf dem Hollywood Walk of Fame strahlte er nicht nur an der Seite seiner Liebsten, sondern auch neben seinen Co-Stars Awkwafina (35) und Simu Liu (35).

Getty Images Amy Schumer, Schauspielerin

Getty Images John Cena und seine Ehefrau Shay Shariatzadeh bei der Premiere zu "Jackpot!", August 2024

