Gerüchte brodeln: Tritt John Cena als Bösewicht bei WWE an?

Ende 2025 werden die Fans des Wrestlingsports sich von einer wahren Legende verabschieden müssen: John Cena (47) dreht dem Ring den Rücken zu. Allerdings soll er vorher noch eine echte Show geplant haben – Gerüchte besagen, dass John seine Karriere als ein WWE-Bösewicht abschließen wird. Wie Bild berichtet, soll ein Indiz dafür sein, dass er seine Fans absichtlich verärgere. Bei seiner großen Abschiedstour zeigt er sich nur wenig und hat einige Matches bereits verloren. Angeblich soll das eine Taktik sein, um die Fanbase des Sports auf seinen Umschwung vorzubereiten.

Schon vor wenigen Tagen zeigte John sich von einer ganz neuen Seite. Bei einer Pressekonferenz nach einem verlorenen Match ließ er keine Fragen zu, setzte sich nur kurz, um ein Statement vorzulesen. "In den 23 Jahren habe ich niemals eine Möglichkeit verlangt, die ich nicht verdient habe. [...] WrestleMania in Las Vegas wird mein letzter Kampf sein. [...] Das Beste für das Geschäft ist, wenn ich im Main Event von WrestleMania stehe. Das Beste ist, wenn ich zum 17. Mal den Titel gewinne", sagte er und fügte hinzu: "Nach 23 Jahren treuer Dienste habe ich das Gefühl, dass ich mir Gelegenheiten verdient habe – und sie verlangen kann." Um sich für die WrestleMania zu qualifizieren, muss er allerdings die Elimination Chamber am 1. März gewinnen.

Mit diesem Verhalten ist er nicht der einzige Wrestler, der gerade für Aufsehen sorgt. Auch eine andere Legende hat eine große Ankündigung gemacht: Dwayne "The Rock" Johnson (52). Vor wenigen Tagen trat er live beim SmackDown im Smoothie King Center in New Orleans auf und verkündete seine Rückkehr in den Ring. "Ich komme, um Geschäfte zu erledigen und jemandes Leben über den Haufen zu werfen", ließ er seine Fans wissen. Wen genau er damit meint, hat er nicht verraten. Jedoch könnte seine Rückkehr auf ein Zusammentreffen der beiden WWE-Titanen hindeuten – immerhin galt John viele Jahre lang als einer von The Rocks Rivalen.

Getty Images John Cena im April 2023 bei WrestleMania

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson, Schauspieler

