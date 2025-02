Nikki Bella setzt auf Heilung und Selbstfindung nach Ehe-Aus

Nikki Garcia, besser bekannt unter ihrem früheren Namen Nikki Bella (41), hat sich nach der Scheidung von Artem Chigvintsev (42) offen zu ihren Gefühlen geäußert. Vier Monate nach der Trennung und ihrem öffentlichen Rückzug sprach die ehemalige Wrestlerin mit Us Weekly über ihre Unsicherheiten in Bezug auf ihren Körper, die sie momentan auch zusätzlich davon abhalten, sich wieder ins Dating-Leben zu stürzen. "Ich kann mir vorstellen, mich wieder zu verlieben, aber das wird nicht bald passieren", erklärte sie und verwies darauf, dass sie zunächst ihren Körper und sich selbst wieder akzeptieren müsse.

Die Beziehung zwischen Nikki und Artem, die sich 2019 am Set von "Dancing With the Stars" näher kamen, endete turbulent. Nachdem sie zwei Jahre verheiratet waren und gemeinsam ihren vierjährigen Sohn Matteo großzogen, kam es im Sommer 2024 zu einem eskalierenden Vorfall, der schließlich zu Nikkis Entscheidung führte, die Ehe zu beenden. Trotz anfänglicher Auseinandersetzungen konnten sich die beiden auf eine Co-Parenting-Vereinbarung einigen. Nikki erklärte, dass es sehr emotional sei, Matteo zwischen zwei Haushalten zu sehen, betonte jedoch: "Er ist glücklich und nicht betroffen, das macht es einfacher." Weihnachten verbrachten sie zum Wohle ihres Kindes sogar gemeinsam.

Jetzt, wo Nikki ihr Leben langsam wieder in den Griff bekommt, konzentriert sie sich auf Heilung und Selbstfindung. Und während sie sich durchaus vorstellen kann, sich wieder zu verlieben, betonte sie, dass das Kapitel Ehe für sie definitiv abgeschlossen ist. Auf die Frage nach einer erneuten Ehe stellte Nikki klar: "Papierkram? Nie wieder! Eine Verlobung ja, aber keine rechtliche Bindung." Momentan scheint sich die Wrestlerin aber zunächst voll auf sich und ihren Sohn zu konzentrieren. Dabei hat sie vor allem Unterstützung von ihrer Familie, insbesondere ihrer Schwester Brie, die sie durch die schwierigen Zeiten getragen haben. "Ich finde mich selbst gerade neu und bin bereit für eine aufregende Ära in meinen 40ern", sagte sie optimistisch. Es scheint ganz so, als ob die Schauspielerin voller Zuversicht ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen würde.

Anzeige Anzeige

Instagram / nikkigarcia Artem Chigvintsev, Nikki Bella und ihr Sohn Matteo im Dezember 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Nikki Bella, Ex-Wrestlerin

Anzeige Anzeige