Bald geht's los: Alle Infos zur diesjährigen "WrestleMania"

Die größte Wrestling-Show des Jahres steht unmittelbar bevor: Die "WrestleMania 41" wird am Osterwochenende, dem 19. und 20. April, in Nevada stattfinden. Im legendären Allegiant-Stadion werden an diesen zwei Tagen über 120.000 Fans erwartet, um die spektakulären Matches des Wrestling-Marktführers WWE mitzuerleben. Besonders brisant: Für John Cena (47) wird es die letzte "WrestleMania" sein, denn die Wrestling-Ikone plant, seine Karriere im Sport-Entertainment Ende des Jahres endgültig an den Nagel zu hängen. Nachdem John zuletzt für Schlagzeilen gesorgt hatte, als er Champion Cody Rhodes (39) überraschend bei einem Turnier attackierte, wird es nun beim Event zum großen Showdown zwischen den beiden kommen – ein Kampf, der bereits als die wichtigste WWE-Story des Jahres gehandelt wird.

Auch weitere Highlights erwarten die Fans. Neben dem Karriereende von John wird der lang ersehnte "WrestleMania"-Auftritt von CM Punk für Spannung sorgen. Nach zwölf Jahren kehrt er auf die größte Bühne des Wrestlings zurück und tritt in einem Triple-Threat-Match gegen Roman Reigns (39) und Seth Rollins an. Dieses Match verspricht Dramatik, denn Roman und Seth sind ehemalige Weggefährten, die zuletzt allerdings mit CM Punk in einem öffentlichen Konflikt standen. Zudem heizt die enge Verbindung zwischen Romans Manager Paul Heyman und CM Punk die Sache weiter an – welche Rolle wird der gefürchtete Wrestling-Promoter in dieser explosiven Auseinandersetzung wohl spielen?

"WrestleMania" hat seit der Premiere im Jahr 1985 Kultstatus erreicht und ist längst mehr als eine reine Wrestling-Show – es ist ein globales Entertainment-Event. Für John, der seit fast zwei Jahrzehnten als prägende Figur der WWE gilt, wird es ein emotionales Finale. Abseits des Rings war der Schauspieler stets bemüht, ein Vorbild für seine Fans zu sein. Der jüngste Imagewechsel zu einem Bösewicht passt daher für viele Fans nicht zu seinem bisherigen Auftritt. "Ich wollte einen neuen Weg gehen", erklärte John während eines WWE-Interviews. Ob diese Wendung seine Karriere tatsächlich krönen wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Paul Heyman, Dwayne "The Rock" Johnson und Roman Reigns bei WrestleMania XL, 2024

Getty Images John Cena im April 2023 bei WrestleMania

