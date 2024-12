Chrissy Teigens Tochter (1) ist großer von Fan von John Cena

Die Tochter von Chrissy Teigen (39) und John Legend (46) sorgt aktuell für Schmunzeln bei ihren Fans: Die kleine Esti (1) hat offenbar eine besondere Vorliebe für keinen Geringeren als den Schauspieler und Wrestler John Cena (47) entwickelt. Über Instagram teilte Chrissy mehrere Clips, in denen Esti begeistert mit John-Cena-Actionfiguren spielt. "Vor ein paar Monaten wurde Esti auf mysteriöse Weise besessen von John Cena", schrieb das Model in ihrem Beitrag und ergänzte: "Also habe ich ihr mehr John-Cenas besorgt, und jetzt kann sie nichts mehr ohne einen John Cena machen." Auf einem der Videos bittet die Kleine ihre Mutter freudig, eine neue Figur auszupacken.

Die Fans reagierten begeistert auf die Posts und überhäuften die Kommentare mit humorvollen Nachrichten. Viele markierten John Cena in der Hoffnung, dass er die süßen Videos sieht. Besonders erheiterte Fans eine Szene, in der Esti versucht, Chrissys Ring auf eine der Figuren zu stecken. Als Chrissys und eine Freundin von ihr fragen: "Hast du John Cena geheiratet?", antwortet Esti mit "Ja!" Einige Nutzer kommentierten scherzhaft, dass "ein neuer John in die Villa eingezogen" sei, und spielten damit auf die Namensgleichheit zwischen John Cena und Estis Vater John Legend an. Die Videos zeigen auch, wie Esti den Familienhund mit einer der John-Cena-Figuren streichelt oder mit ihm auf einer Kindertastatur tippt.

Chrissy und John geben regelmäßig Einblicke in ihr turbulentes Familienleben auf Social Media. Neben Esti gehören auch Luna (8), Miles (6) und Wren (1) zur Familie. Chrissy, die schon häufig über die Herausforderungen des Elternseins gesprochen hat, beschreibt das Leben mit den vier Kindern als "chaotisch, aber perfekt".

Instagram / johnlegend John Legend und Tochter Esti, 2023

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihr Töchterchen Esti im Oktober 2024

