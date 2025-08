Exen und Trash-Neulinge: Das sind die "Good Luck Guys"-Teams

Die dritte Staffel Good Luck Guys hat begonnen und wieder einmal trifft eine bunte Mischung am Lost Beach aufeinander. Doch die einen oder anderen kennen sich bereits – und manche kennen sogar ziemlich gut. So trifft unter anderem das Ex-Paar Germain Wolf und Jessica Hnatyk (25) aufeinander. Jessi bildet für die kommenden Wochen gemeinsam mit Tim Kühnel das "Good Luck Guys"-Team Grün. Germain bildet gemeinsam mit Gabriela Alves Team Rot.

Doch Gaby trifft im Format auch auf einen Verflossenen: Zwischen ihr und Germany Shore-Star Julius lief einmal etwas – doch das gehört wohl der Vergangenheit an. Julius bildet mit Germany's Next Topmodel-Kurzzeitkandidatin Ceyda Team Gelb. Team Lila bilden Fabio Knez und GNTM-Teilnehmerin von 2020 Tamara. Und das letzte Team, Team Blau, besteht aus Noah Bibble und Lina Westphal. Im Laufe der Folgen werden noch ein paar weitere Realitystars dazustoßen – und sicher auch ein spannendes Team abgeben.

Neben den neuen Teams gibt es in Staffel drei noch eine Neuheit: Die sogenannte Black Pearl, die den Kandidaten, die sie besitzen, einen Vorteil bringen wird. Welcher Vorteil das ist, ist abhängig von der Situation. Jessi und Tim dürfen allerdings direkt in Folge eins in den Geschmack der Black Pearl kommen. Sie haben das erste Spiel um die Perle gewonnen und dürfen nun entscheiden, welche der sechs von den Kandidaten bewohnten Hütten geöffnet werden und welches Team unter freiem Himmel schlafen muss. Nach kurzer Überlegung entscheiden sie: Tamara und Fabio müssen draußen schlafen. Sie waren in der Challenge das schlechteste Team.

Joyn/Marc Rehbeck Der "Good Luck Guys"-Cast von Staffel drei

Joyn / Marc Rehbeck Tim Kühnel, Teilnehmer von "Good Luck Guys"

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Oktober 2024

