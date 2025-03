Großes Schweigen: Sind Yeliz Koc und Jannik längst getrennt?

Seit Wochen gibt es keine gemeinsamen Updates von Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis auf Social Media – und Fans des Reality-TV-Paares fragen sich: Was ist los? Jannik hatte vor wenigen Wochen öffentlich gemacht, dass ein gemeinsamer Liebesurlaub in Paris nach einem Streit vorzeitig beendet wurde. "Ich habe gar keine Lust, auf Social Media auf perfekte Beziehung zu machen", erklärte er damals bei Instagram. Yeliz zeigte sich über diese unvermittelte Offenlegung wenig begeistert und warf ihrem Partner vor, während der Reise ständig am Handy gewesen zu sein. Seitdem herrscht Funkstille zwischen den beiden – zumindest digital.

Auffällig ist, dass Yeliz in ihren Instagram-Stories inzwischen ausschließlich alleine zu sehen ist. Während die 31-Jährige regelmäßig in ihren Story-Formaten aktiv bleibt, hält sich Jannik vollständig zurück. Weder gemeinsame Aktivitäten noch gegenseitige Erwähnungen finden statt, was ihre Fans weiter spekulieren lässt: Handelt es sich lediglich um eine Pause in der öffentlichen Selbstdarstellung oder steckt mehr dahinter? Gemeinsame Fotos hat jedoch keiner der beiden entfernt. Offiziell haben weder Yeliz noch Jannik bestätigt, ob sich ihre beziehungsinterne Krise verschärft hat oder möglicherweise sogar zur Trennung geführt.

Yeliz, die durch Formate wie "Promi Big Brother" bekannt geworden ist, und Jannik, der als Sieger von "Make Love, Fake Love" Berühmtheit erlangte, hatten erst vor Kurzem ihr Liebescomeback verkündet. Beide lernten sich Ende 2022 in der Datingshow "Make Love, Fake Love" kennen, trennten sich jedoch bereits im Juni 2023.

Instagram / yelizkoc Snow, Jannik Kontalis und Yeliz Koc, 2025

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Realitystars

