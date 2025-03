Jannik Kontalis und Yeliz Koc teilen süße Grüße aus Paris

Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis genießen nun endlich ihren lang ersehnten After-Dschungel-Urlaub: Gemeinsam mit Yeliz' Tochter Snow verbringen sie ein paar schöne Tage in Paris, der Stadt der Liebe. Auf Instagram teilen die beiden Realitystars nun ein süßes Familien-Selfie, auf dem sie eng aneinander gekuschelt vor dem Wahrzeichen der französischen Hauptstadt posieren. "Bonjour", also "Guten Tag", schreiben die Turteltauben unter das Bild.

In der ersten Nacht ihres Urlaubs wurde die unbeschwerte Familienzeit aber von einem unschönen Erlebnis überschattet: Jannik hatte eine Panikattacke. "Meistens habe ich es nur im Flugzeug oder an Orten, an denen ich nicht schnell an die frische Luft komme, beziehungsweise bei denen ich weiß, ich komme hier nicht schnell aus der Situation raus", erklärt er. In dem Hotel habe man aber sehr verständnisvoll reagiert – und ihm sogar ein neues Zimmer angeboten, in dem er sich nun wohler fühle.

Jannik und die 31-jährige Mama blicken auf eine Liebesgeschichte voller Höhen und Tiefen zurück. 2022 lernten sie sich bei Make Love, Fake Love kennen. Schnell verliebte sich Jannik in die Beauty und kämpfte um ihr Herz – mit Erfolg. Nach der Show hielt ihr Glück aber nicht lange. Mehrere Male trennten sie sich. Vor wenigen Monaten überraschten sie ihre Fans mit einem Liebes-Comeback – und schweben seitdem auf Wolke sieben.

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Yeliz Koc und Jannik Kontalis, TV-Stars

Anzeige Anzeige