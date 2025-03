Herzogin Meghan liebt diese britische Tradition immer noch

Herzogin Meghan (43) hat verraten, eine britische Tradition besonders zu lieben und immer noch in den Alltag ihrer Familie zu integrieren. In einem Interview mit Godmothers, einem Buchladen in der Nähe ihres Zuhauses in Montecito, Kalifornien, sprach sie über sogenannte "duvet days" – ruhige Tage, an denen die ganze Familie gemütlich im Bett bleibt, Cartoon-Serien schaut und gemeinsam frühstückt. Meghan beschrieb diese Morgen mit Ehemann Prinz Harry (40) und den gemeinsamen Kindern Archie (5) und Lilibet (3) liebevoll als "Traum". Sie schwärmte: "Und Zeichentrickfilme am Samstagmorgen im Bett stehen auch ganz oben auf meiner Liste. In Großbritannien nennt man das 'Duvet Day', und ich fand das schon immer süß. Unsere kleine Familie hat es sich gemütlich gemacht und einen entspannten Familienmorgen verbracht, gefolgt von Pfannkuchen und Speck."

Neben den "duvet days" erzählte Meghan auch von anderen kleinen Freuden, die ihr im Alltag ein Lächeln ins Gesicht zaubern. In dem Interview plauderte sie darüber, wie sie früher mit ihrer Mutter Doria Ragland Coupons aus der Sonntagszeitung ausgeschnitten habe, und dass sie es immer noch liebe, ein gutes Schnäppchen zu machen. Ein weiterer Favorit: kuschelige Kaschmirsocken. Meghan gestand: "Kaschmirsocken sind ein Genuss, den ich liebe – aber ich liebe auch die kaschmirähnlichen Socken, die man online findet, die leicht zu waschen und supergünstig sind. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber kuschelige, eingekuschelte Füße geben mir ein Gefühl von Geborgenheit."

Die Herzogin lebt seit 2020 mit ihrer Familie in Kalifornien, wo sie nach dem Rückzug aus den königlichen Verpflichtungen neu begonnen hat. Mit ihrer jüngsten Netflix-Serie "With Love, Meghan" und dem Aufbau ihrer Marke "As ever" zeigt Meghan wieder eine Seite von sich, die sie bereits vor ihrer Zeit als Royal ausmachte: "Mein Mann lernte mich kennen, als ich 'The Tig' hatte, und ich sehe dieses Funkeln in seinen Augen, wenn er mich das tun sieht, was ich tat, als er mich zum ersten Mal traf." In der "The Drew Barrymore Show" sprach Meghan Anfang März auch von ihren Kindern. Trotz ihrer deutlich amerikanischen Akzente hüten Archie und Lilibet kleine britische Eigenheiten, die von deren Vater kommen, wie Meghan mit einem Lächeln verriet: "Sie sagen also 'Zebra', und was sagen sie sonst noch? Es gibt diese kurzen Momente, in denen es herauskommt. Sie haben einen sehr amerikanischen Akzent, aber sie sagen Wörter, die genau wie er klingen, und ich finde das bezaubernd. 'Zebra' ist ein gutes Beispiel."

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry mit seiner Tochter Lilibet im März 2025