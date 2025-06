Musiker Joey Kelly mied 40 Jahre lang das Grab seiner Mutter

Joey Kelly (52) hat ein bewegendes Kapitel seiner Vergangenheit offenbart. Im SWR-Podcast "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" teilte der Musiker und Extremsportler mit, dass er 40 Jahre lang das Grab seiner Mutter nicht besucht hatte. Barbara-Ann Kelly (✝36), die an Brustkrebs verstorben war, wurde in Spanien beigesetzt. Erst vor zweieinhalb Jahren, bei einem Aufenthalt dort, besuchte Joey das Grab wieder. "Ich muss ehrlich sagen: Ich habe mich sehr geschämt, dass ich in 40 Jahren nicht da war", gab der 52-Jährige zu. Der Verlust seiner Mutter im Alter von nur neun Jahren hat ihn tief geprägt.

Joey erinnerte sich an den traumatischen Tag, an dem sein Vater vergeblich versuchte, seine Mutter wiederzubeleben. Die Familie war damals in einer äußerst schwierigen Lage – sowohl emotional als auch finanziell. Sie konnten sich keinen Sarg leisten, weshalb Joeys Onkel und Bruder improvisierten und einen aus Bauholz anfertigten. Trotz aller Härten hat sich der Musiker ein glückliches Leben mit seiner Frau Tanja Niethen und den vier gemeinsamen Kindern aufgebaut. "Ich bin gesund, ich bin happy und alles ist super", stellte er fest und betonte: "Seine Eltern zu verlieren, ist immer doof, aber es ganz jung zu erleben, ist noch doofer."

Tragische Verluste ziehen sich durch Joeys Familiengeschichte. Neben dem frühen Tod seiner Mutter erlitt die Familie weitere Schicksalsschläge, die langfristige Folgen hatten. Der Verlust seiner jüngeren Halbschwester, die im Alter von nur zwei Jahren ertrank, hinterließ ebenfalls tiefe Spuren. Joey erklärte einmal, wie diese Tragödien die Familiendynamik beeinflussten und bis heute nachhallen. Für viele bleibt die Kelly Family ein Sinnbild für Zusammenhalt in schweren Zeiten, doch die privaten Kämpfe, die hinter ihrer Erfolgsgeschichte stehen, erzählen von einer anderen, schmerzhaften Realität.

Anzeige Anzeige

Instagram / joeykelly.official Joey Kelly und seine Frau Tanja

Anzeige Anzeige

Getty Images Joey Kelly, Musiker

Anzeige Anzeige