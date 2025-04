Work-Life-Balance? Für Joey Kelly nur etwas für Verlierer

Joey Kelly (52), bekannt durch die Kelly Family und mittlerweile Extremsportler, hat in einem Interview für Diskussionen gesorgt. Gegenüber dem Schweizer Tagesanzeiger ließ er kein gutes Haar am Konzept der Work-Life-Balance. "Das ist Bullshit", erklärte er und fügte hinzu, dass dieser Ansatz seiner Meinung nach nur für Verlierer sei. Für Joey gehe es darum, Disziplin zu zeigen, durchzuhalten und alles für die eigene Leidenschaft zu geben. Seine Einstellung zur Arbeit spiegelt sich auch in seinem Alltag wider: Jährlich hält er rund 200 Vorträge, betreibt ein Immobiliengeschäft und trainiert konsequent.

Geprägt wurde Joey schon früh – sowohl durch die harte Erziehung seines Vaters als auch durch den tragischen Verlust seiner Mutter im Alter von nur neun Jahren. Das Leben auf der Straße bestimmte damals den Alltag der Kelly Family, die sich als Straßenmusiker durch Europa und Nordamerika kämpfte. Joey erinnert sich an die damaligen Zeiten: "Ich musste nach den Konzerten auf der Straße mit dem Hut herumgehen und Geld sammeln. Bis zu meinem 23. Lebensjahr fand mein Leben auf der Straße statt. Wir waren arm, zwischendurch auch pleite." Diese Zeiten hätten ihn abgehärtet und gelehrt, hart im Nehmen zu sein.

Heute lebt Joey Kelly mit seiner Frau und den vier gemeinsamen Kindern in der Nähe von Köln. Trotz seines vollen Terminkalenders nimmt er seine Familie regelmäßig mit auf Abenteuer. So reiste er mit ihnen 2022 im VW-Bus 30.000 Kilometer von Alaska nach Feuerland. Dabei betont Joey immer wieder, wie sehr ihn der Tod seiner Schwester Barby (✝45) im Jahr 2021 sensibilisiert habe: "Es gibt nur ein Leben. Jeder Tag zählt." Neben seinem Engagement im Extremsport und seinen Vorträgen plant Joey auch für die Kelly Family weitere Auftritte, denn die Band sei nach wie vor ein wichtiger Bestandteil seines Lebens.

ActionPress / Zengel, Dirk Joey Kelly, Oktober 2024

Instagram / joeykelly.official Joey Kelly im Januar 2024

