Team "No Limits" erobert das härteste Radrennen der Welt

Das spektakuläre Race Across America (RAAM) endete nun mit einem Erfolg für das deutsche Influencer-Team "No Limits". Die Gruppe, bestehend aus Joey Kelly (52), Fritz Meinecke (36), Uwe Schüder alias Flying Uwe (38), Ann-Kathrin Bendixen, Sascha Huber (32), Otto Karasch, Survival Mattin und Luke Kelly (25), bewältigte die rund 4.933 km in beeindruckenden 7 Tagen, 18 Stunden und 52 Minuten, wie Joey Kelly auf Instagram teilte. Damit erreichten sie die Ziellinie innerhalb der erlaubten Zeit von neun Tagen und trotzten den extremen Wetterbedingungen sowie der körperlichen und mentalen Erschöpfung.

Die Strecke quer durch die Vereinigten Staaten forderte den Teilnehmern alles ab: sengende Hitze in der Wüste, dünne Luft in den Bergen und lange Fahrzeiten waren ständige Begleiter. Joey Kelly, der bereits mehrfach am RAAM teilnahm, brachte mit seiner Erfahrung und unermüdlichen Motivation das Team sicher ins Ziel. Auch die anderen Fahrer wie Flying Uwe dokumentierten ihre Erlebnisse online, um die Fans an den Strapazen und Erfolgen des Rennens teilhaben zu lassen. Fritz Meinecke bedankte sich auf Instagram bei seinem Team und verriet: "Es gab Höhen, Tiefen und lief nicht immer alles glatt. Aber das ist alles Teil eines solchen Abenteuers."

Die Kombination aus Sport-Profis und Social-Media-Größen machte "Team No Limits" zu einer einzigartigen Mischung für den sportlichen Wettkampf, die Millionen Zuschauer in den sozialen Medien fesselte. Dabei feierte das Team nicht nur einen sportlichen Erfolg, sondern unterstrich auch die Bedeutung von Teamwork und Zusammenhalt inmitten von Strapazen und Herausforderungen. Wie Joey Kelly jetzt auf Instagram verriet, dürfen sich Fans schon bald auf mehr Einblicke freuen: "Bald werden wir die Termine bekannt geben, wann ihr die Doku darüber auf joyn und über YouTube streamen könnt. Wir fiebern der Ausstrahlung schon jetzt entgegen."

Instagram / flyinguwe Flying Uwe (3.v.r.) mit seinem Team beim RAAM

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke beim Race Across America (RAAM) 2025

Instagram / flyinguwe Flying Uwe vor Start beim RAAM

