Khloé Kardashian hatte ein großes Problem mit Mama Kris

Khloé Kardashian (40) hat offenbart, dass es besonders in den Anfangsjahren der Reality-Show Keeping Up with the Kardashians schwierig für sie war, ihre Mutter Kris Jenner (69) gleichzeitig als Managerin zu akzeptieren. In einer neuen Folge ihres Podcasts "Khloé in Wonder Land" diskutierte sie offen mit Kris über die Veränderungen in ihrer Beziehung im Laufe der Jahre. Vor allem Khloé und Kourtney Kardashian (45) taten sich zu Beginn schwer, als ihre Mutter sie davon überzeugte, an der Show teilzunehmen. "Ich denke auch, unsere Dynamik am Anfang war herausfordernd – besonders für Kourt und mich, weil du unsere Managerin wurdest. Denn wir dachten: 'Wovon redest du? Du wirst uns nicht herumkommandieren. Wir wollen das gar nicht machen!'", erklärte Khloé ehrlich. Kris hingegen war überzeugt davon, dass das Projekt ein Erfolg wird.

Kris erinnerte sich daran, wie sie Khloé und Kourtney dazu drängte, am Format mitzumachen – zunächst hatten die beiden Schwestern wenig Interesse daran. "Ihr habt gesagt, ihr wollt nicht mitmachen, aber wir haben euch einfach gesagt: 'Doch, ihr werdet dabei sein'", so Kris über die damalige Situation. Doch die neue Rollenverteilung zwischen Mutter und Managerin sorgte für Spannungen. Besonders Khloé fiel es schwer, wenn Kris berufliche Themen an den Abendbrottisch brachte. Im Laufe der Zeit mussten beide lernen, einen klaren Rhythmus zu finden, um Privates und Geschäftliches zu trennen.

Heute sieht Khloé vieles gelassener, auch weil ihre eigene Rolle als Mutter das Verhältnis zu Kris verändert hat. Die beiden Frauen wirken nun enger denn je. Kris äußerte im Gespräch, dass sie nicht gedacht hätte, dass auch die nächste Generation – Khloés und Kims (44) Kinder – sogar die Enkelkinder in ihre Show eingebunden werden. Trotz des anfänglichen Widerstands schätzt Khloé heute vor allem die Professionalität ihrer Mutter, die unter dem Spitznamen "Momager" bekannt ist. Privates und Berufliches klar voneinander zu trennen, war jedoch ein Lernprozess, der die Beziehung der beiden deutlich geprägt hat.

Instagram / krisjenner Kris Jenner im November 2024

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern Tatum und True

