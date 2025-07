Keine Trennung? Das steckt hinter Kris Jenners Liebeskrise

Kris Jenner (69) und Corey Gamble (44) wurden jetzt bei einem gemeinsamen Besuch von Beyoncés (43) Abschlusskonzert der "Cowboy Carter"-Tour in Las Vegas in einer unangenehmen Situation erwischt. Während die beiden im VIP-Bereich mit Prominenten wie Oprah Winfrey (71), Gayle King (70) und Tyler Perry (55) zusammenkamen, ereignete sich zwischen dem Paar ein auffälliger Streit. Augenzeugen beschrieben die Situation als "angespannt", als Kris Corey nach einem heftigen Wortwechsel allein stehen ließ. Ihre Tochter Khloé Kardashian (41) versuchte danach offenbar, die Situation zu entschärfen und den sichtlich genervten Corey zu beruhigen. Das Paar, das seit 2014 zusammen ist, hat wohl immer wieder kleinere Auseinandersetzungen, wie Insider der Daily Mail berichten.

Erst vor wenigen Wochen wurde laut Page Six ebenfalls über eine Auseinandersetzung der beiden berichtet. Anlass war hier die Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) in Venedig, wo es scheinbar zu Missstimmungen über die Anreise in einem Wassertaxi kam. Laut Berichten bemängelte Kris, dass sie alleine reisen möchte – ohne Begleitung von Corey. Dennoch betonen Insider, dass in Kris und Coreys langjähriger Beziehung keine größeren Krisen herrschen. Gelegentliche Spannungen und Streitereien seien für die beiden völlig normal und nicht weiter alarmierend. Kris, die sich nach zwei Ehen bewusst gegen eine weitere Hochzeit entschieden hat, teilte ihre Freude über das Konzert auf Instagram, bemerkenswerterweise ohne ihren Partner in den Beiträgen zu erwähnen.

Kris sei laut einer Quelle der Daily Mail keine einfache Partnerin. Und obwohl Corey ihr oft nachgebe, könne selbst ihm gelegentlich der Geduldsfaden reißen. Trotz solcher kleiner Reibereien gelten die beiden als eingespieltes Team, das gerade seine über zehnjährige Partnerschaft feiert. Die Beziehung von Kris und Corey besteht trotz eines erheblichen Altersunterschieds von 25 Jahren also weiterhin. Sie selbst hatte zuvor eingeräumt, deswegen an der Beziehung gezweifelt zu haben, doch Corey habe sie vom Gegenteil überzeugt. Der Altersunterschied und das gelegentliche Knistern mögen zwar außergewöhnlich sein, doch für die beiden scheint das kein Problem zu sein.

Getty Images Corey Gamble und Kris Jenner, Januar 2024

Getty Images Kris Jenner, Unternehmerin, und Corey Gamble, Schauspieler

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Corey Gamble, August 2023