Ryan Reynolds betitelt Justin Baldoni als "Raubtier" am Set

Die juristischen Auseinandersetzungen zwischen Ryan Reynolds (48), Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) haben eine neue Eskalationsstufe erreicht. Der Deadpool-Star reichte jüngst einen Antrag vor Gericht ein, um die Klage gegen ihn abweisen zu lassen, und bezeichnet Justin darin als "Raubtier". "Herr Reynolds hat das Recht, Herrn Baldoni – oder jeden anderen Mann, von dem Herr Reynolds glaubt, dass er seine Frau sexuell belästigt hat – in 'tiefer Verachtung' zu halten", heißt es laut Daily Mail weiter. Justin hatte zuvor eine 400-Millionen-Dollar-Verleumdungsklage gegen Ryan, Blake sowie deren PR-Team eingereicht. Ryan hält die Klage für unbegründet und wirft Justin vor, sie aus rachsüchtigen Motiven eingereicht zu haben.

Die juristischen Spannungen zwischen Ryans Ehefrau Blake und Justin dauern seit Ende 2024 an, als die Schauspielerin ihre ursprüngliche Klage gegen ihren einstigen Co-Star einreichte. Am Set von It Ends With Us soll er ein feindliches Arbeitsklima geschaffen und sie sexuell belästigt haben. Justin konterte nicht nur mit der Verleumdungsklage gegen das Paar, sondern verklagte auch die New York Times wegen vermeintlich falscher Berichterstattung. Nun behaupten beide Seiten, über Beweise zu verfügen, die ihre jeweilige Sichtweise stützen würden. Justin sorgte zudem kürzlich für Aufsehen, als er eine Website mit Gerichtsdokumenten und eigenen Behauptungen gegen Blake online stellte – eine clevere taktische Maßnahme im Kampf um die öffentliche Meinung.

Blake soll das ganze Drama schwer zusetzen. "Während sie darum kämpfte, ihr Privatleben und ihre Geschäftsinteressen aufrechtzuerhalten, litt sie hinter verschlossenen Türen unter Trauer, Trauma und extremen Ängsten. Sie leidet auch unter wiederholten und schmerzhaften körperlichen Symptomen als Folge dieser Erfahrung", heißt es dazu in Unterlagen, die Fox News Digital vorliegen. Es gebe aktuell viele Tage, an denen die Gossip Girl-Bekanntheit nicht einmal das Bett verlassen könne. In der Klage steht weiter geschrieben: "Auch Herr Reynolds ist durch den Schmerz seiner Frau und seiner Kinder seelisch, körperlich und beruflich beeinträchtigt worden."

Getty Images Justin Baldoni im August 2024

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

