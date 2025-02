Blake Lively soll wegen Zoff mit Justin Angstzustände haben

Ende 2024 hatte Blake Lively (37) ihrem Kollegen Justin Baldoni (41) vorgeworfen, beim Dreh zu It Ends with Us ein feindliches Umfeld geschaffen und sie sexuell belästigt zu haben. Der Jane the Virgin-Star klagte daraufhin wegen Verleumdung zurück. Gestern erweiterte die Schauspielerin ihre Klage gegen ihren Co-Star sogar noch und erklärte, dass Justin auch andere Frauen am Set belästigt haben soll. Das ganze Drama soll der Gossip Girl-Bekanntheit schwer zusetzen. "Während sie darum kämpfte, ihr Privatleben und ihre Geschäftsinteressen aufrechtzuerhalten, litt sie hinter verschlossenen Türen unter Trauer, Trauma und extremen Ängsten. Sie leidet auch unter wiederholten und schmerzhaften körperlichen Symptomen als Folge dieser Erfahrung", heißt es dazu nun in Unterlagen, die Fox News Digital vorliegen.

Es gebe aktuell viele Tage, an denen Blake nicht einmal das Bett verlassen könne und sich nicht traue, aus dem Haus zu gehen. Zudem würde der Rechtsstreit nicht nur der Schauspielerin, sondern auch ihrem Mann Ryan Reynolds (48) und ihren vier gemeinsamen Kindern zusetzen. "Auch Herr Reynolds ist durch den Schmerz seiner Frau und seiner Kinder seelisch, körperlich und beruflich beeinträchtigt worden", steht es in der Klage weiter geschrieben. Besonders ihre Kinder, James, Betty, Inez und Olin, die "traumatisiert und emotional so entwurzelt wurden", seien von dem Drama ganz besonders betroffen.

Der Rechtsstreit begann Ende des vergangenen Jahres. Damals klagte Blake Justin wegen sexueller Belästigung an. Das wollte dieser allerdings nicht auf sich sitzen lassen. Kurzerhand verklagte er seine Kollegin und deren Mann auf umgerechnet 383 Millionen Euro wegen Verleumdung. Er veröffentlichte zudem Beweise wie Textnachrichten oder Material der Dreharbeiten, die ihn entlasten sollen. Ein Ende des Dramas zwischen Blake und Justin ist vorläufig noch nicht in Sicht. Vor Gericht sehen sich beide erst im kommenden Jahr – für den 9. März 2026 wurde ein Termin angesetzt.

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively bei den Golden Globes 2017

T. JACKSON / BACKGRID Blake Lively und Justin Baldoni am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

