Mit Foto: Maurice Dziwak meldet sich nach Geburt seines Baby

Maurice Dziwak (26) und seine Leandra sind Eltern geworden! Wenige Stunden nachdem diese schöne Neuigkeit durchs Netz gegangen war, meldet sich der selbsternannte Löwe höchstpersönlich mit emotionalen Worten in seiner Instagram-Story. "Du bist das Beste, was mir passiert ist. Ich werde dir ein Leben lang dankbar dafür sein, dass du mir mein größtes Glück geschenkt hast. Ich werde immer auf euch aufpassen. Ihr seid mein Ein und Alles", macht er der Mama und dem gemeinsamen kleinen Sohn eine süße Liebeserklärung.

Auch die frischgebackene Mutter meldet sich nach Maurices Worten erstmals in ihrer Story. Sie repostet nicht nur die niedlichen Worte ihres Partners, sondern teilt auch das erste Foto mit dem Neugeborenen. Zufrieden und beseelt sieht man darauf den Realitystar, wie er mit geschlossenen Augen in einem Bett liegt. Auf seiner Brust, eng an den Papa gekuschelt, liegt der kleine Säugling. Das Gesicht des Babys ist von der Kamera weggedreht, sein Köpfchen von einer Mütze bedeckt.

Dass die Kampf der Realitystars-Bekanntheit und seine Leandra Eltern werden, machte das Paar vergangenen September öffentlich. Mit einem romantischen Foto, auf dem der 26-Jährige den Bauch seiner Freundin küsst, bestätigten sie die Babynews. Geplant war die Schwangerschaft zwar nicht, gegenüber Promiflash betonte Maurice aber, dass die Freude trotzdem riesig ist. "Trotz der Verhütung hat uns Gott unser Wunder geschenkt. Wir sind sehr dankbar", schwärmte er.

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak mit seinem Sohn

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak und seine Freundin Leandra

