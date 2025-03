Amanda Holdens Leben änderte sich nach Hochzeit schlagartig

Amanda Holden (54), die als Jurorin bei "Britain's Got Talent" bekannt ist, hat in ihrer Autobiografie offen über die frühen Probleme ihrer Ehe mit dem ehemaligen "Coronation Street"-Schauspieler Les Dennis (71) gesprochen. Die beiden hatten sich 1995 das Jawort gegeben, doch Amanda verriet in ihrem Buch "No Holding Back", dass sie bereits "von Tag eins an" Warnsignale wahrgenommen hatte. Den Beginn ihrer Verbindung beschreibt sie als "Herausforderung", da sie durch die Ehe plötzlich im Rampenlicht stand – ein Leben, das für den beliebten Entertainer Les längst normal war. Die Schauspielerin, die 2011 eine Totgeburt erleiden musste, erinnerte sich daran, wie intensiv die Aufmerksamkeit wurde: "Ich fühlte mich, als würden alle auf mich schauen, weil ich mit ihm zusammen war."

Die beiden hatten sich bei einer Bühnenshow von "The Sound of Music" kennengelernt und dort schnell zueinander gefunden. Doch auch in den glücklichen Jahren ihrer Beziehung sei die Anpassung an Les' Prominentenstatus für Amanda nicht immer ganz einfach gewesen: "Er war ein erfolgreicher Familienunterhalter und bei der Öffentlichkeit sehr beliebt", schrieb sie. Während Les regelmäßig in TV-Shows und Theaterstücken auftrat, war Amanda zu dieser Zeit noch neu in der Welt des Ruhms. Nach einem eher unauffälligen Leben im Vergleich zu Les wurde sie durch die Beziehung auf eine viel größere Bühne befördert. Die Ehe erlebte einen schweren Einschnitt, als Amanda im Jahr 2000 eine Affäre mit Neil Morrissey, ihrem Kollegen aus der BBC-Serie "Happy Birthday Shakespeare", hatte. 2003 ließen sie sich schließlich scheiden.

Heute scheinen beide ihr Glück in neuen Beziehungen gefunden zu haben. Les ist seit 2005 mit Claire Nicholson verheiratet und hat mit ihr zwei Kinder. Amanda heiratete 2008 den Musikproduzenten Chris Hughes, mit dem sie ebenfalls zwei Töchter hat. Abseits ihres Privatlebens hat sich die Schauspielerin über die Jahre eine erfolgreiche Karriere in der TV-Landschaft geschaffen. Neben "Britain's Got Talent" moderiert sie beispielsweise die "Heart Breakfast"-Show und kehrt aktuell mit dem TV-Format "Amanda & Alan's Spanish Job" zurück, in dem sie gemeinsam mit Alan Carr (48) renovierungsbedürftige Immobilien in Spanien auf Vordermann bringt.

Anzeige Anzeige

Getty Images TV-Moderator Les Dennis besucht 2019 eine Premiere in London.

Anzeige Anzeige

Instagram / noholdenback Amanda Holden mit ihren Töchtern Lexi und Hollie

Anzeige Anzeige

Anzeige