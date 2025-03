Amanda Holden hatte Nahtoderfahrung bei Geburt ihrer Tochter

Amanda Holden (54) hat in einem emotionalen Moment ihres BBC-Formats "Amanda & Alan's Spanish Job" offenbart, wie knapp sie bei der Geburt ihrer Tochter vor zwölf Jahren dem Tod entkam. Bei einem entspannten Glas Wein mit Co-Moderator Alan Carr (48) sprach die Schauspielerin in malerischer Kulisse über das traumatische Erlebnis. Nach den Komplikationen der Geburt ihrer Tochter Hollie im Jahr 2012 sei sie ins Koma gefallen. "Ich war klinisch tot", erzählte Amanda und kämpfte dabei mit den Tränen. Nach dem Eingriff habe sie sich auf der Intensivstation erholt, während ihre Tochter glücklicherweise gesund war. Dieser Moment habe sie tief geprägt und ihre Sicht auf das Leben für immer verändert: "Das Leben ist so kostbar, es kann dir so schnell genommen werden."

Amanda und Alan genießen in der Sendung regelmäßig gemeinsam die einzigartige Landschaft Spaniens, während sie ein altes Anwesen renovieren. Dabei kommen oft tiefsinnige Gespräche in Gang, die seltene Einblicke in das Leben der 54-Jährigen geben. So beschrieb Amanda auch, dass die damalige Geburt nicht nur körperlich, sondern auch emotional eine Zäsur in ihrem Leben war. Trotz allem zeigt sie sich heute positiv und betonte, wie wichtig es sei, jeden Moment im Leben zu schätzen. Mit ihrem Ehemann, Musikproduzent Chris Hughes, hat Amanda zwei Töchter: Alexa, 18, und Hollie, die inzwischen 12 Jahre alt ist.

Amanda ist in Großbritannien eine gefeierte Schauspielerin und Sängerin, während sie in Deutschland für viele eher als Geheimtipp gilt. Die meisten kennen sie als langjährige Jurorin bei "Britain's Got Talent", wo sie neben Simon Cowell (65) für schlagfertige Sprüche und glamouröse Auftritte sorgt. Doch die Britin kann weit mehr, als am Jurypult zu glänzen: Ihre Karriere startete sie als Musical-Darstellerin und spielte in TV-Serien wie "Wild at Heart" mit. In der beliebten ITV-Serie verkörperte sie über Jahre hinweg Sarah Trevanion, eine engagierte Tierärztin, die mit ihrer Familie nach Südafrika auswandert – eine Rolle, die Amanda einem breiten Publikum bekannt machte.

Getty Images David Williams mit Simon Cowell, Amanda Holden und Alesha Dixon

Instagram / noholdenback Amanda Holden mit ihren Töchtern Lexi und Hollie