"Leben genießen": Das sind Amanda Holdens Beauty-Geheimnisse

Amanda Holden (53) gewährt Einblicke in ihre beeindruckende Wellness-Routine. Trotz eines vollen Terminkalenders – zwischen ihrer Arbeit bei "Heart Radio" und als Jurorin bei "Britain's Got Talent" – achtet die 53-Jährige stets auf ihr körperliches und mentales Wohlbefinden. Sie schwört auf eine Kombination aus Yoga, Spa-ähnlichen Behandlungen und gesunder Ernährung, um sich fit und strahlend zu halten. "Ich bin ein Fan von verschiedenen Cremes und Mixturen, und trinke viel Wasser", verrät sie ihre Beauty-Geheimnisse gegenüber Daily Mail und fügt scherzeshalber hinzu: "Und Wein!" Im Grunde ist Amanda aber überzeugt, dass es vor allem auf die Genetik ankomme.

Yoga habe für Amanda nicht nur gesundheitlichen, sondern auch emotionalen Wert. Nach schwierigen Zeiten, wie dem Verlust ihres Sohnes während einer Schwangerschaft und gesundheitlichen Problemen nach der Geburt ihrer Tochter Hollie, entdeckte sie Kundalini-Yoga als Kraftquelle. "Ich bin meinem Körper dankbar für das, was er durchgemacht hat. Ich habe mit Yoga begonnen, weil ich nach der Geburt von Hollie an einem Beatmungsgerät war und viele Lungenprobleme hatte", erklärt sie. Dabei geht es viel um Atemtechniken, die ihr nicht nur ihre Lungenstärke zurückgegeben, sondern auch für innere Ruhe gesorgt hätten. Zusätzlich schwört Amanda auf regelmäßige Detox-Urlaube vor stressigen Arbeitsphasen und vermeidet strikte Diäten, da sie sich lieber eine ausgewogene Ernährung gönnt. Sie lebt seit ihrem 13. Lebensjahr vegetarisch, wobei sie darauf achtet, sich nichts zu verbieten und das Leben zu genießen. "Man muss das Leben genießen. Ich hatte einmal einen Freund, der nicht älter als 50 wurde, und sein größtes Bedauern war, dass er sein Leben lang Diät gehalten hat", erinnert sie sich und betont abschließend: "Das Leben ist zu kurz, um fett-, zucker- und alkoholfrei zu leben."

Privat spielt Amandas Familie eine bedeutende Rolle. Die Schauspielerin bringt zum Ausdruck, wie wichtig ihr Zeit mit ihren Liebsten sei, was sie während der Pandemie noch mehr zu schätzen gelernt habe. Ob beim gemeinsamen Kochen, Kuchenbacken oder im Garten – die "Everything You Want"-Darstellerin hebt hervor, dass diese Momente des Miteinanders für sie essenziell seien. Amanda geht seit 2004 mit Chris Hughes durchs Leben. Nach vier gemeinsamen Jahren gaben sie sich 2008 das Jawort. Das Ehepaar hat zwei Töchter, Lexi und Hollie.

Getty Images Amanda Holden, Oktober 2024

Instagram / noholdenback Amanda Holden mit ihren Töchtern Lexi und Hollie

