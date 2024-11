Amanda Holden teilt stolz Glamour-Foto ihrer Tochter Lexi

Lexi, die 18-jährige Tochter der britischen Schauspielerin und Sängerin Amanda Holden (53), glänzte kürzlich auf einer exklusiven Veranstaltung des Modemagazins Tatler und sah ihrer berühmten Mutter dabei zum Verwechseln ähnlich. In einem schwarz-silbernen Nadelstreifenanzug, kombiniert mit einem transparenten schwarzen Top und dezentem Goldschmuck, zog sie alle Blicke auf sich. Ihre stolze Mama Amanda teilte auf Instagram eine Reihe von Fotos ihrer ältesten Tochter in diesem glamourösen Outfit und schrieb dazu: "Lexi [ist] auf dem Weg zur Tatler-Magazin-Party. Sie ist immer so schüchtern beim Posten!"

Die Fans waren begeistert von Lexis Auftritt und überschütteten sie mit Komplimenten. "Wunderschön wie ihre Mutter!", schrieb ein Nutzer, während ein anderer kommentierte: "Sie hat das Aussehen ihrer Mama geerbt." Bereits im vergangenen Jahr hatte Amanda stolz bekannt gegeben, dass Lexi einen Vertrag mit der renommierten Modelagentur Storm Management unterschrieben hat, die einst Supermodel Kate Moss (50) entdeckte. "Lexi hat diese Woche bei Storm Management unterschrieben", verriet Amanda damals gegenüber MailOnline und fügte hinzu: "Wir unterstützen sie, aber es wird ein sanfter, langsamer Einstieg."

Amanda hat zusammen mit ihrem Ehemann Chris Hughes neben Lexi noch eine weitere Tochter: Die zwölfjährige Hollie. Doch es gibt noch ein weiteres Familienmitglied, an das die "Britain's Got Talent"-Jurorin regelmäßig traurig im Netz erinnert. Am diesjährigen Muttertag veröffentlichte Amanda ein Schwarz-Weiß-Foto, das die Fußabdrücke ihres ungeborenen Sohnes Theo zeigt, den sie im Jahr 2011 im siebten Schwangerschaftsmonat verloren hatte. "Eine Mama zu sein, ist das größte Privileg meines Lebens. Meine Mama immer noch zu haben ist wunderbar. […] Hinter jeder Familie steht immer eine Geschichte von Liebe und Verlust", kommentierte die 53-Jährige den emotionalen Post.

Instagram / noholdenback Amanda Holdens Tochter Lexi im November 2024

Instagram / noholdenback Amandao Holden mit ihren Töchtern Lexi und Hollie

