Amanda Holden sorgt mit schlüpfriger Anekdote für Lacher

Amanda Holden (53) war kürzlich gemeinsam mit Jason King (3) beim Radiosender "Heart Breakfast" zu hören, als das Gespräch auf verwechselte Unterwäsche fiel. Die Jurorin von Britain's Got Talent enthüllte dabei live eine peinliche Modesünde, die ihre Produzenten regelrecht verzweifeln ließ. Amanda verriet dabei, dass sie einmal ein "kleines Problem" mit ihrem Slip hatte, als dieser unangenehm verrutschte. Jason beschrieb die Situation im Radiostudio folgendermaßen: Als Amanda das Wort "Zwickel" aussprach, warf Jason einen Blick auf die verwirrten Gesichter der Produzenten. Beide hatten die Augen zugekniffen und schienen sich zu fragen: "Darf man sowas wirklich vor sieben Uhr sagen?!"

Die Diskussion um kuriose Unterwäsche-Geschichten wurde ursprünglich von Jason angestoßen, da seine Frau ihm versehentlich die Unterhose ihres gemeinsamen Sohnes in die Schublade gelegt hatte. Auch eine Hörerin brachte sich in das Gespräch ein und berichtete davon, einmal aus Versehen die viel zu kleine Unterwäsche ihrer Tochter getragen zu haben. Dies brachte Amanda wohl dazu, ihre eigene schlüpfrige Geschichte auszuplaudern. Ihre Anekdote sorgte für allgemeine Erheiterung im Radiostudio und bewies, dass auch Prominente nicht von alltäglichen Missgeschicken verschont bleiben.

Es war jedoch nicht das erste Mal, dass Amanda eine solche Panne ausplauderte. Bereits 2019 sorgte ein Label an einem Julien-MacDonald-Kleid, das sie trug, für Aufsehen. Noch pikanter war ein weiterer Zwischenfall im Jahr 2022, als sie bei der Aufnahme eines Instagram-Videos in einem weißen Morgenmantel versehentlich ihre Brust entblößte. Im Jahr 2023 kam es erneut zu einem Missgeschick, als ihr während der "Britain's Got Talent"-Auditions ein Mikrofon ins Kleid fiel, woraufhin sie scherzhaft sagte: "Ihr werdet allerlei interessante Geräusche hören." Vorfälle wie diese beweisen, dass Amanda trotz ihrer Prominenz ihre unbeschwerte, selbstironische Seite behält.

Getty Images David Williams mit Simon Cowell, Amanda Holden und Alesha Dixon

Instagram / noholdenback Amanda Holden im Oktober 2022

