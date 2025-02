Amanda Holden zollt ihrem Sohn (†) am 14. Todestag Tribut

Amanda Holden (53) hat in einem emotionalen Instagram-Post an ihren Sohn Theo erinnert, der vor 14 Jahren tragisch verstorben ist. Die Schauspielerin und Jurorin der Show "Britain's Got Talent" veröffentlichte am 1. Februar ein Foto einer brennenden Kerze und schrieb dazu: "Unser wunderschöner Junge wäre heute 14 geworden." Theo starb 2011, als Amanda in der 28. Schwangerschaftswoche war. Die 53-Jährige hat in der Vergangenheit offen über diese schwere Zeit gesprochen, um das Bewusstsein für das Thema Totgeburten zu schärfen.

In einem bewegenden Interview mit Heart Radio schilderte Amanda 2022 die tiefgreifenden Auswirkungen des Verlusts, insbesondere auf ihre Familie. Sie beschrieb die Erfahrung als eine "surreale, außerkörperliche Erfahrung" und erinnerte sich daran, wie sie damals um Worte rang, um es ihrer ältesten Tochter Lexi zu erklären, die heute 19 Jahre alt ist. Ihr Mann Chris Hughes und das medizinische Team hätten ihr in dieser dunklen Zeit unermüdlich beigestanden. Amanda hielt Theo letztendlich in den Armen und verabschiedete sich, eine Geste, die ihr geholfen habe, Abschied zu nehmen.

Neben dieser Tragödie musste Amanda ein Jahr später eine weitere Herausforderung meistern, als sie bei der Geburt ihrer zweiten Tochter Hollie fast ihr Leben verlor. Sie erlitt einen schweren Blutverlust, benötigte mehrere Bluttransfusionen und überlebte nur knapp. Heute blickt sie mit Dankbarkeit auf die Unterstützung zurück, die sie sowohl von ihrer Familie als auch vom medizinischen Personal erhielt. Trotz dieser belastenden Episoden teilt Amanda immer wieder Momentaufnahmen und Erinnerungen, die zeigen, wie viel Kraft und Liebe in ihrem Familienleben stecken.

Getty Images Amanda Hoden in London 2023

Getty Images Amanda Holden beim "Britain's Got Talent"-Photocall 2024