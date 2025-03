Herzogin Meghan reagiert charmant auf besorgte Kritikerin

Herzogin Meghan (43) reagiert charmant auf die Bemerkungen einer Podcasterin, die ihre neue Netflix-Show "With Love, Meghan" schon vor Ausstrahlung kommentierte. Amanda Hirsch, Moderatorin des Podcasts "Not Skinny But Not Fat", äußerte in einem Social-Media-Beitrag, sie sei besorgt über die Reaktionen, die der Frau von Prinz Harry (40) wegen der Sendung entgegengebracht werden würden. Wenige Wochen nach der Veröffentlichung der Serie erreicht Amanda überraschend ein handgeschriebener Brief der Herzogin auf offiziellem Briefpapier, den sie auf Instagram teilt. "Liebe Amanda, ich habe gehört, du machst dir Sorgen – die musst du dir nicht machen! Das ist der spaßige Teil – lass ihn uns genießen", schreibt die zweifache Mutter und unterschreibt mit den Worten "wie immer, Meghan".

Der handgeschriebene Brief sorgt für Begeisterung, besonders bei Amandas knapp 900.000 Followern. Die Podcasterin zeigt sich überwältigt und kündigt an, das Schreiben einrahmen zu wollen. Sie freut sich: "Ich bin fassungslos und absolut begeistert. Meghan, du hast einen Fan fürs Leben gewonnen!" Amanda merkte zuvor an, dass sie sich sorgen würde, dass Meghans Serie von vielen Menschen unfaire Kritiken erhalten würde. Die Netflix-Produktion, in der Meghan ihr Leben in Kalifornien und ihre Liebe zu Themen wie Gartenarbeit und Backen thematisiert, zog schon in den ersten Tagen ein großes Publikum an. Die Reaktionen blieben gemischt: Während die Serie in den USA in den Netflix-Charts landete, wurde sie in Großbritannien stark kritisiert.

Meghan scheint es zu genießen, mit "With Love, Meghan" ihre persönliche Seite zu zeigen. In der Serie gibt sie Einblicke in ihren Alltag in Kalifornien, teilt Momente mit Prominenten wie Mindy Kaling (45) und zeigt sich beim Backen und Gärtnern. Es soll ein "Liebesbrief" an jene Dinge sein, die ihr am Herzen liegen. Auch Harry mischte sich ein: Er bezeichnete seine Frau in einer Folge als seine große Inspiration und drückte seinen Stolz auf sie aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / notskinnybutnotfat Amanda Hirsch, Podcasterin

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige Anzeige