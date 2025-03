Darum verlässt Elton die Quizshow "Wer weiß denn sowas?"

Elton (53), bekannt als Teamkapitän der ARD-Quizshow Wer weiß denn sowas?, verabschiedet sich nach zehn erfolgreichen Jahren aus der Sendung, wie die Braunschweiger Zeitung berichtet. Die finale Staffel läuft noch bis zum 22. April, eine große Abschiedsfolge wird am Samstag, den 26. April, um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Die Entscheidung habe er sich nicht leicht gemacht, so Elton. "Ich sage Tschüss – mit einem weinenden und einem lachenden Auge", erklärte der Moderator. Die Show hat er seit 2015 gemeinsam mit Moderator Kai Pflaume (57) und dem zweiten Teamkapitän Bernhard Hoëcker (55) zu einem der beliebtesten Quizformate im deutschen Fernsehen gemacht.

Wie er weiter betonte, wolle er in Zukunft kürzertreten und mehr Zeit für Familie und Freunde haben. Mit fast 1.300 Folgen und durchschnittlich 3,3 Millionen Zuschauern pro Sendung hat Elton der Show seinen ganz eigenen Stempel aufgedrückt. Seine humorvolle und authentische Art wurde sowohl vom Publikum als auch von seinen Kollegen geschätzt. ARD-Programmdirektorin Christine Strobl würdigte ihn in einer Stellungnahme: "Elton hat mit seiner lockeren Art viel Witz und Herz in die Sendung gebracht und hinterlässt große Fußstapfen." Laut Andreas Gerling, ARD-Koordinator Unterhaltung, sei Elton zudem zur absoluten Wunschbesetzung geworden und werde immer ein Teil der Show bleiben.

Elton, der bürgerlich Alexander Duszat heißt, war vor "Wer weiß denn sowas?" vor allem als Sidekick in der TV Total-Ära von Stefan Raab (58) bekannt. In dieser Show startete Elton noch als TV-Praktikant und ist nun – 23 Jahre später – als erfolgreicher Moderator beliebt. Privat ist er für sein bodenständiges Leben bekannt und bleibt dem Rampenlicht lieber fern. Seine Familie spielt dabei eine wichtige Rolle. Mit dem emotionalen Abschied erfüllt sich Elton nun den Wunsch, den Fokus mehr auf sein Privatleben zu legen – dennoch wird er seinen Fans sicherlich fehlen.

Anzeige Anzeige

ARD/Morris Mac Matzen Bernhard Hoëcker, Tanja Makarić, Kai Pflaume, Julian Claßen und Elton bei "Wer weiß denn sowas?"

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Elton und Stefan Raab in "Du gewinnst hier nicht die Million", Februar 2025

Anzeige Anzeige