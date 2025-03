Bella Ramsey macht Autismus-Diagnose während Dreh öffentlich

Bella Ramsey (21) begeisterte Fans zuletzt in der Erfolgsserie "The Last of Us". Doch während der Dreharbeiten bekam das Schauspieltalent eine Diagnose, die es erst einmal zu verarbeiten galt. "Ich habe schon früher ein bisschen über Neurodivergenz gesprochen, aber ich wollte es aus irgendeinem Grund immer nicht... Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht aussprechen wollte, was es ist... Mist", versucht Bella im Interview mit der britischen Vogue zu erklären und ergänzt dann: "Bei mir wurde Autismus diagnostiziert, als ich die erste Staffel 'The Last of Us' drehte." Die Diagnose sei aber eine Art Befreiung gewesen: "Es ermöglicht mir, mit mehr Akzeptanz durch die Welt zu gehen, weil ich nicht in der Lage bin, die einfachen alltäglichen Dinge zu erledigen, zu denen alle anderen in der Lage zu sein scheinen."

Den Anstoß für die Diagnose gab ein Produktionsmitarbeiter, dessen Kind ebenfalls an Autismus leidet. Weil derjenige mit den Anzeichen vertraut ist, hatte er eine Vermutung. "Ein Crew-Mitglied mit einer autistischen Tochter nahm an, dass Ramsey [Autismus] hat, und brachte [Bella] auf eine Reise, die in einer formalen psychiatrischen Beurteilung und Diagnose endete", erinnert Bella sich. Die offizielle Diagnose sei aber ein "Etikett", das mehr eine Hilfestellung als eine Schublade sei, in die man jemanden stecken wolle: Es habe geholfen, dass Bella sich besser selbst verstehen könne.

Bella ist aktuell vor allem dank der Rolle als Ellie in "The Last of Us" bekannt. Was viele vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm haben, ist, dass der Serienstar schon zuvor wichtige Charaktere in einer anderen großen Serie spielte. Bella spielte in mehreren Folgen die toughe Lyanna Mormont in Game of Thrones. Tatsächlich hat Bella eine Vorliebe für komplexe Charaktere und würde besonders gerne mal eine bösartige Figur spielen. "Ich habe bisher noch nie wirklich einen Bösewicht gespielt, aber ich will einen Bösewicht spielen. Und zwar einen wirklich interessanten, raffinierten und komplexen Bösewicht", erklärte das Nachwuchstalent schon 2023 gegenüber LadBible. Besonders interessant sei die Rolle des Jokers aus Batman.

Getty Images Bella Ramsey auf der Met Gala

Getty Images Pedro Pascal und Bella Ramsey im Januar 2023