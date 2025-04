Bella Ramsey bekommt eine eigene Wachsfigur

Bella Ramsey (21) zeigte sich am Mittwoch bestens gelaunt in London. Der Anlass: Das non-binäre Ausnahmetalent wurde bei Madame Tussauds für eine erste eigene Wachsfigur vermessen. Dabei nahm das Team der Ausstellungsstätte Gesichtszüge, Hautfarbe, Haarstruktur und Augenfarbe genau unter die Lupe, um eine möglichst detailgetreue Nachbildung zu schaffen. Das Wachsfigurenmodell von Bella wird laut DailyMail ab Ende des Jahres in der prestigeträchtigen "Awards Party"-Zone der Attraktion in London zu bewundern sein.

Während der Vermessung wirkte Bella völlig entspannt und scherzte mit dem Team, als die Game of Thrones-Berühmtheit für Fotos mit einer Box voller Augen posierte, um den perfekten Farbton für die Figur zu finden. Der Serien-Star feiert damit einen weiteren Meilenstein in einer bereits beeindruckenden Karriere. Besonders der Erfolg von "The Last of Us", in dem Bella an der Seite von Pedro Pascal (50) die Hauptrolle spielt, ist nach wie vor ungebrochen. Die Serie hat nicht nur weltweit Fans begeistert, sondern auch jüngst für Diskussionen gesorgt – insbesondere aufgrund der Ereignisse in der zweiten Staffel, die bei den Zuschauern hitzige Debatten auslösten. Trotz dieser Diskussionen bleibt der Erfolg von "The Last of Us" ein unverkennbarer Triumph für Bella und die außergewöhnliche Leistung.

Abseits der Kamera ist Bella für eine bescheidene und gleichzeitig charismatische Art bekannt. Im Interview mit Entertainment Weekly sprach das Serien-Talent über die intensiven Dreharbeiten und die emotional fordernden Momente am Set. Schauspielkollegen und das Team schätzen vor allem Bellas Professionalität und die empathische Haltung. Mit dem Durchbruch in jungen Jahren und dem bevorstehenden Einzug in Madame Tussauds festigt Bella weiter den Platz als eines der einflussreichsten jungen Schauspieltalente der Gegenwart.

Getty Images Bella Ramsey und Pedro Pascal bei der Premiere der zweiten "The Last of Us"-Staffel

Getty Images Bella Ramsey bei der Premiere der zweiten Staffel "The Last Of Us" in London

