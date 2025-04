Kinderstar Bella Ramseys Eltern sind ihre größten Förderer

Bella Ramsey (21), bekannt aus Game of Thrones und "The Last of Us", verdankt ihre erfolgreiche Schauspielkarriere vor allem der Unterstützung ihrer Eltern. Bereits im Alter von drei Jahren zeigte Bella Interesse an der Schauspielerei, woraufhin sie von ihren Eltern in eine Schauspielschule geschickt wurde. Laut People begleitete ihre Mutter sie auch später als Aufsichtsperson zu Dreharbeiten, während ihr Vater Alex ebenfalls an ihrer Seite stand und Casting-Angebote für sie ausfindig machte. Als Bella mit elf Jahren die Rolle der Lyanna Mormont in der sechsten Staffel von "Game of Thrones" ergatterte, erlaubten ihre Eltern ihr, die Schule zu verlassen und ihre Ausbildung online fortzusetzen.

Die Familie des aus England stammenden Stars hielt sich trotz Bellas wachsendem Erfolg weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Ihre Mutter übernahm nicht nur die Betreuung am Set, sondern verwaltete auch ihre Social-Media-Profile und las sogar erste Versionen von Drehbüchern, um Bella neue Rollen vorzustellen. "Meine Mutter hat meinen Tod in 'Game of Thrones' zuerst gelesen und mir am Morgen davon erzählt", berichtete Bella 2023 in der Talkshow "Jimmy Kimmel Live!". Während für Bella der Durchbruch in Hollywood begann, achtete die Familie vor allem darauf, einen ruhigen Rückzugsort für sie fernab von Kameras und roten Teppichen zu erhalten.

Die Leidenschaft für kreatives Schaffen liegt bei den Ramseys allerdings in der Familie: Bellas Eltern lernten sich durch Musik kennen, und die Familie ist bis heute stark musisch geprägt. Ob beim Hören von Blondie auf Autofahrten mit dem Vater oder beim Singen von Songs aus "Matilda – Das Musical" mit der Mutter – diese Erinnerungen prägen die Schauspielerin bis heute. Trotz ihres internationalen Ruhms bleibt Bella ihrer Familie eng verbunden und besucht ihre Eltern regelmäßig. Zu ihrem 21. Geburtstag feierte sie, wie in ihrer Kindheit, in einem Schloss und ließ damit nostalgische Erinnerungen wieder aufleben. "Wir sind ein sehr familiärer Haufen", schwärmte Bella im Interview mit der britischen Vogue im März. Und genau dieser familiäre Halt scheint der Schauspielerin zu helfen, so bodenständig zu bleiben.

Getty Images "The Last of Us"-Cast bei der Premiere der zweiten Staffel, März 2025

Getty Images Bella Ramsey, Februar 2023

