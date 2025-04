Autismus erschwerte Bella Ramsey "The Last of Us"-Dreh

Bella Ramsey (21), bekannt aus der HBO-Serie "The Last of Us", hat offen über die Herausforderungen bei den Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Erfolgsproduktion gesprochen. Besonders die extremen Drehbedingungen, darunter Kälte, Nässe und Schlamm, hätten dem Schauspieltalent zugesetzt. In einem Interview mit The Hollywood Reporter erklärte Bella, dass sie aufgrund ihres Autismus besonders sensibel auf die unangenehmen Arbeitsumstände reagierte. "Es war absolut grauenhaft, die wasserdichte Kleidung unter meinem Kostüm zu tragen", berichtete Bella und fügte hinzu: "Ich hab mir diese Kleidung beim Mittagessen förmlich vom Leib gerissen."

Bella enthüllte zudem, dass Müdigkeit während der intensiven Dreharbeiten autistische Merkmale verstärkte. Bella habe dennoch versucht, diese Herausforderungen mit Humor zu nehmen, um nicht "durchzudrehen". Denn während der ersten Staffel wurde bei dem Nachwuchstalent Autismus diagnostiziert. "Das Label, autistisch zu sein, ist für mich unglaublich hilfreich gewesen, denn es hat mir geholfen, mich selbst besser zu verstehen", so Bella.

Bella Ramsey feierte den Durchbruch in "Game of Thrones" im Alter von 13 Jahren mit ihrer Rolle als Lyanna Mormont. Bella, die sich als eines der gefragtesten Nachwuchstalente etabliert hat, setzt sich mittlerweile öffentlich für mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz von Neurodiversität ein. Abseits der Schauspielerei gilt Bella als sehr naturverbunden und betonte in Interviews, wie wichtig kleine Auszeiten im Alltag sind, um den Anforderungen des Berufs gerecht zu werden. Der ehrliche Umgang mit persönlichen Herausforderungen macht Bella für viele Fans zu einer Inspiration.

Getty Images Bella Ramsey und Pedro Pascal bei der Premiere der zweiten "The Last of Us"-Staffel

Getty Images Bella Ramsey auf dem roten Teppich

