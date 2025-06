"The Last of Us" Staffel 3: Das ist jetzt offiziell bekannt

Bella Ramsey (21) wird für die kommende dritte Staffel der Erfolgsserie "The Last of Us" nun erneut in ihre Rolle als Ellie schlüpfen. Nach dem Erfolg der ersten beiden Staffeln, die weltweit für Begeisterung sorgten, bestätigte HBO Anfang April 2025 offiziell die Produktion der dritten Season. Laut Moviepilot könnten neben Bella auch Kaitlyn Dever (28) als Abby, Isabela Merced als Dina und Gabriel Luna (43) als Tommy wieder mit von der Partie sein. Ein konkretes Startdatum gibt es noch nicht, erwartet wird die neue Staffel jedoch frühestens 2026. Die Fans dürfen sich zudem auf eine längere Staffel freuen, die mehr Episoden als die vorherige umfassen soll.

Die Handlung von Staffel 3 orientiert sich laut den Showrunnern Craig Mazin und Neil Druckmann erneut stark an der Videospielvorlage "The Last of Us Part II". Der Fokus wird sich dieses Mal stärker auf die Figur Abby und ihre Hintergrundgeschichte richten, wie die Macher im Juni 2025 bestätigten. Zudem wird spekuliert, dass der Charakter Lev, ein Jugendlicher aus dem Spiel, seinen Weg in die Serie finden könnte. Ian Alexander (24), der Lev im Videospiel darstellte, bekundete Moviepilot zufolge bereits Interesse, die Rolle auch in der Serie zu übernehmen. Zuschauer dürfen sich außerdem auf weitere dramatische Wendungen und neue Perspektiven freuen – denn Ellies gnadenlose Jagd auf Abby ist noch lange nicht vorbei.

Zuschauerliebling Pedro Pascal (50) wird nach Joels tragischem Schicksal wohl nur noch in Rückblenden Teil der Serie sein – denn in Staffel 3 rückt nun klar Abby in den Fokus. Gleichzeitig gab Showrunner Craig Mazin bekannt, dass die Geschichte von "The Last of Us Part II" nicht in drei, sondern in vier Staffeln erzählt werden soll. Staffel 4 ist damit zwar geplant, aber offiziell noch nicht bestellt. Fans können sich zunächst auf die dritte Staffel freuen und die packende Geschichte der Reihe mit den beliebten Videospielen vertiefen, um die Wartezeit zu überbrücken.

Getty Images "The Last of Us"-Cast bei der Premiere der zweiten Staffel, März 2025

Getty Images Kaitlyn Dever, 2025

Getty Images Bella Ramsey und Pedro Pascal bei der Premiere der zweiten "The Last of Us"-Staffel

