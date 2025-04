Rekordverdächtig: "The Last of Us" feiert Streamingerfolge

Die zweite Staffel der Erfolgsserie "The Last of Us" hat mit ihrem Start einen neuen Rekord aufgestellt und sogar die Premiere der ersten Staffel übertroffen. Innerhalb der ersten 24 Stunden schalteten 5,3 Millionen Zuschauer bei HBO und dem Streamingdienst Max ein, um die Reise von Joel, gespielt von Pedro Pascal (50), und Ellie, verkörpert von Bella Ramsey (21), weiterzuverfolgen. Damit stieg die Zuschauerzahl im Vergleich zur ersten Staffel um rund zehn Prozent an. Die Videospieladaption beeindruckt nicht nur mit diesen Zahlen, sondern überholte auch frühere HBO-Hits wie Euphoria, "The White Lotus" und "Boardwalk Empire", berichtet Filmstarts.de.

Damit hat die zweite Staffel "The Last of Us" den zweiterfolgreichsten HBO-Start der letzten zwölf Jahre hingelegt. Lediglich das Spin-off von Game of Thrones – House of the Dragon – übertraf diesen Rekord noch. Damals schalteten rund zehn Millionen Zuschauer in dem gleichen Zeitraum ein. Im Gegensatz zu "The Last of Us" nahm die Zahl bei der zweiten Staffel allerdings ab – betrug aber dennoch 7,8 Millionen. Während sich Fans von "The Last of Us" nun fragen, ob Folge 2 der neuen Staffel den Hype noch weiter steigern wird, hat HBO wegen der anhaltenden Begeisterung noch vor dem Start der aktuellen Staffel eine weitere dritte in Auftrag gegeben.

Pedro Pascal und Bella Ramsey sind unter Fans längst zu Publikumslieblingen geworden und haben neben ihrer beeindruckenden schauspielerischen Leistung auch außerhalb der Dreharbeiten immer wieder mit ihrer Chemie begeistert. Pedro, der zuvor vor allem durch seine Rollen in "Narcos" und "The Mandalorian" glänzte, betonte in der Vergangenheit mehrfach, wie sehr ihm die Zusammenarbeit mit Bella am Herzen liegt. Bella, bekannt aus "Game of Thrones", lobte im Gegenzug Pedro als großen Unterstützer am Set. Die enge Verbindung der beiden Schauspieler trägt maßgeblich dazu bei, dass die intensive Beziehung zwischen Joel und Ellie auf dem Bildschirm so authentisch wirkt.

Getty Images Bella Ramsey und Pedro Pascal bei der Premiere der zweiten "The Last of Us"-Staffel

Getty Images Der "The Last Of Us"-Cast bei der Premiere im Januar 2023

