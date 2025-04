Hass wegen Computerspiel: Bella Ramsey löschte Netz-Accounts

Bella Ramsey (21) hat einen radikalen Schritt gewagt: Das Schauspieltalent, das vielen als Ellie aus der Erfolgsserie "The Last of Us" bekannt ist, hat all seine Social-Media-Kanäle gelöscht. Hintergrund sind Mirror zufolge anhaltende Hasskampagnen gegen Bellas Aussehen, die besonders nach der Ausstrahlung der neuen Staffel am 13. April immer lauter wurden. Große Teile der Gaming-Community kritisierten in den vergangenen Wochen, Bella gleiche der Computerspiel-Figur nicht ausreichend und konfrontierten den Serienstar mit teils persönlichen Angriffen. Wohin Bella auch im Netz schaute – ob auf Reddit, X oder Instagram – überall wurde das Äußere kommentiert und oft herabgewürdigt. Sogar auf HBOs offiziellen Seiten hagelte es negative Kommentare.

Doch abgesehen von den bösen Worten über Bellas Aussehen zielte der Hass auch auf Bellas schauspielerische Leistung und öffentliche Auftritte ab. In The Hollywood Reporter sprach der 21-jährige "The Last of Us"-Stars ganz offen darüber, wie er unter dem Druck gelitten habe: "Ich habe mich sehr auf das Aussehen von Ellie im Spiel fixiert… und ich sah einfach nicht so aus", erklärte sie. Schließlich entschied sich Bella dazu, Instagram, Twitter und Reddit komplett zu meiden. Unterstützt wurde Bella vor allem von Fans, die online Rückhalt bekundeten. Ein Nutzer schrieb etwa auf X: "Bella ist eine großartige Schauspielerin. Alles, was zählt." Die Welle an Hass gegen Schauspielerinnen ist allerdings kein Einzelfall – auch Kollegin Laura Bailey, bekannt aus demselben Franchise, wurde bereits mit üblen Anfeindungen und sogar Drohungen überzogen.

Bella ist sich der Auswirkungen von Social Media auf das eigene Wohlbefinden schon länger bewusst und äußerte mehrfach, ohnehin nie ein großer Fan von Twitter und Co. gewesen zu sein. Bereits in der Vergangenheit hatte Bella offen über den Umgang mit Herausforderungen gesprochen: Während der Dreharbeiten zu "The Last of Us" belastete Bella nicht nur die öffentliche Aufmerksamkeit, auch die Arbeitsbedingungen setzten wegen des Autismus besonders zu. Dennoch hat sich Bella mit Offenheit und Humor durch schwierige Zeiten gekämpft.

Getty Images Bella Ramsey bei der Premiere der zweiten Staffel "The Last Of Us" in London

Getty Images Schauspielstar Bella Ramsey im April 2025 in Sydney

