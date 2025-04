Bella Ramsey "lebt freier" nach Outing als non-binäre Person

Bella Ramsey (21), bekannt aus Erfolgsserien wie Game of Thrones und "The Last of Us", hat sich in einem Interview mit The Guardian über die Erfahrungen nach dem eigenen Outing als nicht binäre Person geäußert. Obwohl anfangs Zögern bestanden hätte, die Nachricht öffentlich zu machen – aus Sorge, Schlagzeilen zu provozieren –, empfinde der Schauspielstar diese Entscheidung mittlerweile als richtig. Bella erklärte, sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig zu fühlen, und betonte, durch die offene Kommunikation dieser Tatsache an Lebensqualität hinzugewonnen zu haben: "Ich lebe jetzt freier, ohne das Gefühl, ein Geheimnis verbergen zu müssen."

Im Gespräch gab Bella jedoch zu, dass die Reaktionen gemischt und vor allem zu Beginn teilweise überfordernd gewesen seien. "Ein Teil von mir wünschte, ich hätte es nicht gemacht, weil mir nicht bewusst war, wie groß das Thema werden würde", erzählte das Schauspieltalent offen. Dennoch hätten viele Menschen positives Feedback geäußert und erklärt, wie sehr es ihnen geholfen habe, durch Bellas Geschichte eine mediale Repräsentation ihrer eigenen geschlechtlichen Identität zu erfahren. Mittlerweile scheint ihr ein normaler Umgang mit dem Thema aber immer leichter zu fallen: "Ich möchte, dass das jetzt einfach lockerer wird – ich bin ganz entspannt damit und hoffe, dass andere es auch sein können", führte Bella aus.

Abseits dieser persönlichen Offenbarungen blüht Bellas Karriere weiter auf. Der in England geborene Star spielt derzeit in der zweiten Staffel von HBOs "The Last of Us" eine Hauptrolle, die von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeiert wird. Bella wurde bereits im Alter von 11 Jahren durch die Serie "Game of Thrones" bekannt und äußerte in Interviews immer wieder, wie wichtig es sei, durch Schauspielrollen neue Perspektiven für das Privatleben zu erschließen. Privat ist Bella für ihre große Liebe zu Tieren und ihr besonderes Engagement für soziale Anliegen bekannt – eine überraschend bodenständige Freizeitgestaltung für einen so rasant aufsteigenden Stern am Hollywood-Himmel.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bella Ramsey und Pedro Pascal bei der Premiere von "The Last of Us", März 2025

Anzeige Anzeige

TOLGA AKMEN / Kontributor Bella Ramsey im September 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige