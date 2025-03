Victoria Beckham entwarf Nicole Brydon Blooms Brautkleid

Justin Theroux (53) hat seiner Partnerin Nicole Brydon Bloom (30) das Jawort gegeben – und Victoria Beckham (50) spielte dabei eine besondere Rolle. In einer intimen Zeremonie in einem kleinen Strandort in Mexiko heiratete der Schauspieler seine Verlobte. Nicole trug ein atemberaubendes weißes Kleid mit langem Schleier, das von niemand Geringerem als Victoria entworfen wurde. Die Designerin teilte ihre Freude über das Projekt auf der Plattform X: "Es war mir eine Ehre, dein Kleid zu entwerfen, und es war unglaublich zu sehen, wie es an deinem besonderen Tag zum Leben erweckt wurde. Meine ganze Liebe für euch beide. Küsse, Victoria."

Nicole bedankte sich später öffentlich bei Victoria und beschrieb ihre Kreation als "himmlisch und traumhaft". Gegenüber der Vogue verriet die Schauspielerin, dass ihr Kleid durch eine zufällige Begegnung mit David Beckhams Ehefrau zustande kam. Die beiden lernten sich dank Justins Freundschaft mit dem einstigen Kicker kennen. Als Nicole in einem Gespräch mit Victoria einige ihrer eigenen Kleideroptionen zeigte, begann die Designerin spontan, ihre Vision für ein fließendes, strandtaugliches Kleid mit Tüll und zarten Blüten zu beschreiben. "Es klang wie ein Traum", sagte Nicole, die schließlich zu mehreren Anproben mit Victoria eingeladen wurde, um das Kleid perfekt zu machen.

Die idyllische Hochzeitsfeier von Nicole und Justin war geprägt von berührenden Momenten und einer romantischen Kulisse. Die Zeremonie fand unter Palmen in einer malerischen und windgeschützten Bucht statt. Ein besonders emotionaler Moment war, als Nicoles Schwester das Lied "Moon River" vorsang. Die intime Atmosphäre wurde durch die Anwesenheit von Familienmitgliedern und engen Freunden des Paares verstärkt. Unter ihnen befanden sich auch prominente Gäste wie der Entertainer Jimmy Kimmel (57) und der Schauspieler Paul Rudd (55). Beide sorgten durch ihre Reden und Auftritte für eine unterhaltsame und herzliche Stimmung.

Getty Images Nicole Brydon Bloom, September 2023

Getty Images Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom, August 2024

