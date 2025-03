Erste Fotos: So zauberhaft war Justin Therouxs Traumhochzeit

Nicole Brydon Bloom (30) und Justin Theroux (53) haben sich das Jawort gegeben. Die Traumhochzeit des Schauspielerpaares fand an diesem Wochenende im Hotel Esencia, Xpu Há, Mexiko, statt. Die beiden hatten sich im Jahr 2022 auf einer Party durch ihre gemeinsame Freundin Louisa Jacobson kennengelernt – nun feierten sie ihre Hochzeit laut der Vogue in einem intimen, aber stilvollen Rahmen. In einer Fotostrecke ist unter anderem zu sehen, dass Nicole ein maßgeschneidertes Kleid von Victoria Beckham (50) trug. Justin trat hingegen in einem eleganten Ralph-Lauren-Anzug vor den Traualtar. Die Zeremonie fand unter Palmen in einer windgeschützten Bucht statt und wurde von einem emotionalen Moment begleitet, als Nicoles Schwester "Moon River" vortrug.

Das Hochzeitswochenende begann mit einem entspannten Abend am Lagerfeuer, gefolgt von einer Begrüßungsparty und einem festlichen Vorabenddinner, bei dem lokale Musik und eine lebendige Stimmung dominierten. Freunde und Familie des Paares, darunter prominente Gäste wie Jimmy Kimmel (57) und Paul Rudd (55), sorgten mit Reden und Auftritten für Unterhaltung. Während der Zeremonie machte das Paar eine kurze, private Pause, um die besonderen Momente in Ruhe zu reflektieren, bevor es mit seinen Gästen bei Cocktails die Feier fortsetzte. Der Abend klang in einer ausgelassenen Partynacht mit Tanzeinlagen, Discokugeln und einer überraschenden Gesangseinlage von Paul Rudd aus.

Nicole und Justin blicken auf eine romantische Liebesgeschichte zurück, die 2022 mit einer schicksalhaften Begegnung begann. Die Schauspielerin verlor beim ersten Treffen einen ihrer Ringe in Justins Handschuh, den er ihr lieh. "Als Justin am nächsten Morgen seine Hände in den Handschuh steckte, rutschte der Ring zur Hälfte auf seinen Finger", verriet Nicole gegenüber dem Magazin. Seither scherzte ihr Partner, dass sie ihm schon damals einen Antrag machte. Die offizielle Verlobung folgte aber erst anderthalb Jahre später in Italien bei Vollmond am Meer – und es war Justin, der die Frage aller Fragen stellte.

Getty Images Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom, August 2024

Getty Images Nicole Brydon Bloom und Justin Theroux, September 2024

