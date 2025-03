Nach Liebes-Comeback: Silva Gonzalez verrät Trennungsgrund

Hot-Banditoz-Star Silva Gonzalez (45) und seine Partnerin Stefanie Schanzleh haben nach ihrem Beziehungs-Aus im Jahr 2022 wieder zueinander gefunden. Im Gespräch mit RTL verrieten die beiden, was sie damals auseinandergebracht hatte und wie es zum Liebes-Comeback kam. Nach zehn gemeinsamen Jahren, in denen die Beziehung zunehmend auf der Strecke geblieben war, beendeten sie nicht nur ihre Partnerschaft, sondern auch die berufliche Zusammenarbeit in ihrer Band. "Wir haben uns getrennt, aus dem Grund, weil wir uns einfach nicht mehr verstanden haben. Wir haben uns einfach auseinandergelebt", erklärt Silva.

Während der Fokus in der Zeit nach der Trennung vor allem auf ihren drei gemeinsamen Kindern lag, habe das Paar erkannt, dass die Verbindung zwischen ihnen nie ganz abgerissen sei. Vor allem ihre Musik und die Verantwortung für die Familie hielten sie zusammen. Steffi räumte verlegen ein, dass selbst nach dem Ende ihrer Beziehung der "sexuelle Vibe" noch vorhanden gewesen sei. Ein Neuanfang wurde jedoch erst möglich, nachdem Silva sich bemüht hatte, an persönlichen Problemen wie seinem Alkoholproblem zu arbeiten – ein Thema, das auch während der Dreharbeiten zu Prominent getrennt für Spannungen sorgte.

Erst vor wenigen Tagen verkündeten die beiden ihr Liebes-Comeback. Ausschlaggebend für die Reunion sei dabei ihre "Prominent getrennt"-Teilnahme 2023 gewesen. "Wir mussten uns mit unserer Trennung auseinandersetzen, aber auch mit unserer tiefen Verbindung", verriet Stefanie in einer Presseerklärung des Paares. Statt an alten Verhaltensmustern festzuhalten, begannen sie, ihre Beziehung und ihr Handeln zu hinterfragen. "Wir haben nicht nur über unsere Beziehung nachgedacht, sondern aktiv daran gearbeitet – für uns und für unsere Familie", betont die Sängerin. Die beiden sind Eltern von drei Kindern: Sohn Louis Silva und die beiden Töchter Ella und Marie.

Anzeige Anzeige

© Matthias Ewers Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / silvagonzalez_official Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez im April 2023

Anzeige Anzeige